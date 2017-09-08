У ЛП есть два пути возвращения в список предпочтений избирателей

Известный политический аналитик Ион Тэбырцэ придерживается мнения, что на данном этапе у Либеральной партии (ЛП) есть два пути возвращения в список предпочтений избирателей. С таким заявлением аналитик выступил в связи с заявлениями одного из передовиков ЛП о том, что в 2018 году партия предложит поправки к Конституции и голосование по вопросу объединения с Румынией.

Корреспонденту портала ТРИБУНА, на просьбу прокомментировать высказывание либерала, Ион Тэбырцэ назвал эту инициативу ЛП попыткой вернуться в список предпочтений избирателей.

«Это не впервые, когда ЛП разыгрывает карту объединения с Румынией с целью увеличить свой электорат. ЛП всегда продвигала унионизм, но только в определенные моменты эта идея отходила на второй план. Возможно, это их единственный козырь, единственное, что может их спасти», — заявил он.

Также Ион Тэбырцэ заявил, что на данный момент у ЛП два пути к возвращению своего электората.

Ион Тэбырцэ

«Первый – серьезный ребрендинг партии в том, что касается руководства. Должны прийти новые люди, которые изменят реноме партии, заменив нынешних лидеров, которые, по мнению избирателей – скомпрометировали себя. Многие говорят, что этим человеком мог бы стать Валериу Мунтяну. Почему бы нет? Не думаю, что сейчас для либералов еще работает формула Киртоакэ-Гимпу или Гимпу-Киртоакэ.

Нужны новые люди. ЛП должна сделать это как можно скорее, потому что сейчас зарождается другой серьезный унионистский проект. ЛП должна поспешить с вливанием новой крови. Второй – с точки зрения предстоящих парламентских выборов, если ЛП не удастся вернуть симпатии электората, она должна присоединиться к другим проевропейским силам: ПДС, ЛДПМ и ППДП. Вместе они могут попытаться создать сильный проевропейский блок, и противостоять двум крупным партиям: ДПМ и ПСРМ. В остальном, если они этого не сделают, даже продолжая унионистскую риторику, у них нет шансов на успех», — подчеркнул аналитик.

Также Ион Тэбырцэ сомневается, что либералы найдут в парламенте поддержку этому проекту в 2018 году. «Мне сложно себе представить, что ДПМ поддержит такой унионистский проект. Они могут пойти по более простому пути – предложить законопроект по изменению ст.13 Конституции, а именно об изменении молдавского языка на румынский. Не думаю, что проект с объединением кто-то поддержит», — отметил он.

Андриана Кептине