Почем Молдова: Владельцы нашей страны уже не скрывают, что Молдова – их собственность и слова президента им не указ

О том, что Молдова – захваченное государство, говорится давно. Но если раньше разные «делишки» делались как-то завуалировано, то теперь – открыто. Теперь и ночные присяги не требуются, необязательно решать судьбу страны под покровом ночи, можно спокойно это сделать и при солнечном свете. Хозяин – барин. Что хочет, то и делает.

А мы, народ, безропотно все сносим, не произнося, но действуя «слушаюсь и повинуюсь». Нам повышают цены, делают недоступными необходимые для жизни товары и услуги, гробят в больницах, выгоняют из страны, разбивают семьи, а мы молчим и смотрим по телевизору очередную ложь. Мы потом даже умудряемся спорить друг с другом, мол, тот хороший, а тот – плохой, тот хочет добра стране, а тот – только вредит. Представляю, как смешно за нами наблюдать…

Мне даже интересно, зачем политики тратят деньги на пиар, если им все равно, что думают люди? Практика показывает, что и без поддержки народа можно спокойно руководить страной. Даже выборы можно успешно провести, для этого есть столько различных комбинаций! Народ может и думает, что от него что-то зависит, но, кажется, он сильно ошибается. Становится очевидным, что страна, в которой мы живем, нам уже давно не принадлежит. Она принадлежит ее владельцам. Как она попала им в собственность – известно им, не нам. Нам лишь ясно, что все, что делается в стране, делается для них, не для нас. Мы нужны для того, чтобы все эти процессы обеспечивать – работой, деньгами, голосами.

Только, кажется, далеко пошли наши владельцы. Они решили, что никакие законы и даже Конституция им не указ. У них свои правила. Дошло до того, что, несмотря на вето верховного главнокомандующего Игоря Додона, молдавский воинский контингент все-таки отправился на учения НАТО на Украине. В ходе брифинга Игорь Додон отметил, что в стране сложилась беспрецедентная ситуация: впервые правительство дает приказы армии, которые противоречат приказам главнокомандующего. Даже после появления декрета президента военные уехали из Кишинева, тем самым нарушив приказ Верховного главнокомандующего.

Поражает то, насколько свободными чувствуют себя владельцы нашей страны, сколько полномочий они сами себе приписывают. Так, с ответом Игорю Додону выступил даже не премьер-министр, что было бы логичным, а спикер парламента. Он не только выразил уверенность, что члены правительства не нарушили закон, утвердив решение, которое позволило 57 военнослужащим Молдовы отправиться на учения, но и подчеркнул, что примет участие в следующем заседании Высшего совета безопасности и потребует, чтобы в повестку дня включили вопрос о давлении со стороны президента, который мешает «нам иметь более подготовленную армию»!

«Какой ты Верховный главнокомандующий, если тебе не важна армия?» - заявил спикер.

В последнее время все чаще звучат слова «война», «разморозка конфликта в Приднестровье», «как на Украине». Есть основания опасаться, что ради своих целей они и на это могут пойти. Наши жизни, как показали последние годы, их мало волнуют. Наше мнение – и подавно.

- На Украине - война. Нам не нужны провокации. Зачем нашим военным отправляться туда? Я не говорю о параде, что был недавно. Но с какой целью нам такие учения? И что делает правительство? Утверждает решение, согласно которому военные отправляются на практику. Это доказывает, что кабмин не мог отправить солдат на учения, но нашел лазейку в законе, - заявил президент Игорь Додон.

Президент отметил, что он обратился к премьер-министру и требует отставки вице-министра обороны, который отвечает за все события. На это Канду заявляет, что не видит оснований для отставки вице-министра обороны и снова подчеркивает, что есть предусмотренный план, который касается участия молдавских военных в различных мероприятия

А вообще интересно узнать, что у владельцев нашей страны в голове. Простому человеку ведь трудно это представить: что еще нужно хотеть в этой жизни, когда у тебя есть все, даже свое собственное государство?! Неужели войну, чтобы еще больше приумножить свое богатство?!