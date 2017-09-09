В предстоящей предвыборной кампании интернет сыграет более важную роль, чем телевидение

В интервью для портала ТРИБУНА учредитель Granat и консультант по вопросам онлайн-коммуникации Артур Гурэу ответил на следующий вопрос: Какую роль сыграет интернет в предстоящей предвыборной кампании?

«Впредстоящей предвыборной кампанииинтернет сыграет более важную роль, чем телевидение. В первую очередь, потому что произошла своего рода либерализация рынка внимания, который не будет теперь сконцентрирован в Кишиневе, а будет распределен по всей территории Республики Молдова. Мне интересно, как в следующей кампании пройдут предвыборные дебаты.

Думаю, не разумно проводить дебаты, например, для Каушан, на государственном канале. Речь идет об одном районе и о телеканале с национальным покрытием. С другой стороны, нужно будет предоставить эфирное время всем кандидатам. Это поспособствует ускорению роста значимости интернета, потому что только он позволит строить кампанию по определенному округу. На самом деле, самой оптимальной комбинацией в предстоящей предвыборной кампании будет интернет и печатная пресса», — отметил он.

Артур Гурэу также считает, что «на следующих выборах победу одержат те кандидаты, которые не только осознают роль интернета, но и знают, как им правильно воспользоваться».

«Кандидаты и политики, которые правильно выстроят свои стратегии, получат хорошие результаты. Смешанная избирательная система в сочетании с некоторыми эффективными методами онлайн-продвижения могут принести много сюрпризов и новых имен в молдавскую политику», — заявил эксперт.

Михаела Коноваль