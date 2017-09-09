Жестокое избиение бывшей возлюбленной экс-президента Приднестровья скандальной коммунисткой попало на видео

Пенсионерка-коммунистка Ольга Круглова устроила «пьяный батл» с бывшим кандидатом в президенты Ириной Василакий.

Две скандально известные женщины подрались днем в Тирасполе. Коммунистка Ольга Круглова примечательна тем, что под аккаунтом жены погибшего героя региона выставляла различные оскорбления в адрес власти. А экстрасенс и бывший кандидат в президенты Ирина Василакий, называет себя бывшей возлюбленной экс-президента Приднестровья, скрывающегося сейчас в Кишиневе, Евгения Шевчука.

К удивлению местных продавцов и прохожих, ставших очевидцами разборок, победу ввиду в драке одержала пенсионерка Круглова. А Василакий попала в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибами мягких тканей головы.

Женщины подрались возле торгового центра «Причерноморье». Лежащая на больничной койке Василакий призналась, что увидела Круглову возле своего автомобиля и сама ее окликнула.

- Я думала, что человек на меня не накинется, хотя я знаю, что она с приветом, - утверждает Ирина. – Она хватает меня за волосы, а у меня есть за что ухватиться. Вы не представляете, какая эта пенсионерка сильная. У нее спина огромная как у мужчины, у нее руки длинные как у обезьяны. Она крепкая. Она схватила меня за волосы, наклонила вниз и начала бить кулаком, а в кулаке у нее было что-то тяжелое. А я кричала: «Заберите ее от меня! Помогите!».

По словам пенсионерки, Василакий окликнула ее с целью устроить провокацию.

- Она кричала: «Я тебя посажу, ты будешь сидеть!» - рассказала Круглова. - Громко кричала на меня матом. Она облила меня водой из бутылки, руки ко мне протянула. Я, конечно, не осталась в стороне.

Как видно по записи камеры наблюдения, драку начала Круглова. Но ее спровоцировала Василакий.

Очевидцы драки утверждают, что пенсионерка была пьяна. По словам продавцов, она нагнула эффектную блондинку и принялась жестоко бить ее по голове. Один из свидетелей инцидента записал на видео мобильного телефона неадекватное поведение сидящей на асфальте Кругловой по отношению к прибывшим правоохранителям.

Начальник отдела дознания Октябрьского РОВД Наталья Давий сообщила, что к ним поступили заявления обеих участниц драки.

- Установлены очевидцы, назначены экспертизы, - заверила Давий. – Инциденту будет дана правовая оценка.

Ирина Василакий

Ольга Круглова

Батл: Круглова - Василакий