Эксперты категорически против торговли лекарствами в магазинах

Законопроект о внесении дополнений в закон о лекарственных средствах содержит целый ряд недочётов. К такому выводу пришли эксперты ИРСИ „Viitorul”, которые проанализировали документ, вынесенный на обсуждение общественности. Эксперты указали на необоснованно высокую плотность размещения аптек, на риски, связанные с продажей медикаментов в специализированных магазинах. По их мнению, прослеживаемость и поток лекарств отличаются недостаточной эффективностью, существует риск проникновения на рынок низкокачественной и фальсифицированной продукции.

Эксперт в области фармацевтической политики Мария Кожокару-Тома отметила, что вышеупомянутые риски и препятствия в конечном итоге приведут к серьёзным отклонениям от государственной политики, проводимой в данной сфере. Результатом может стать повышение цен на лекарства. Также существует риск необоснованного и неконтролируемого роста потребления фармацевтических препаратов.

Эксперт подчеркнула необходимость провести глубокий и многомерный анализ воздействия данного проекта на население, в том числе на жителей сельских населённых пунктов, чтобы обеспечить защиту права граждан на фармацевтическую помощь. Изменения в фармацевтической системе должны быть скоординированы с реформой системы здравоохранения в целом, добавила эксперт.

Принявшая участие в мероприятии глава министерства здравоохранения и социальной защиты Мария Лэптяну пообещала, что потребности населения будут учтены, в частности, это касается специализированных магазинов по продаже лекарственных средств.