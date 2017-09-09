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Общество
Фрукты - детям: экономное правительство решило ограничиться яблоками
09.09.2017

В октябре правительство, при поддержке отечественных производителей, приступит к реализации Национальной программы обеспечения учащихся свежими фруктами. Об этом сообщил вице-премьер, министр экономики и инфраструктуры Октавиан Калмык, передаёт IPN.

Согласно пресс-релизу министерства, программой будут охвачены ученики начальных и гимназических классов во всех довузовских образовательных учреждениях страны, включая частные. „На первом этапе мы ограничимся яблоками, а в дальнейшем мы ставим перед собой цель обеспечить учащихся и другими сезонными фруктами”, - сообщил Октавиан Калмык.

Фрукты будут закупаться только у отечественных производителей, по итогам фитосанитарной проверки.

Согласно оценкам, для ежедневного обеспечения учащихся яблоками до конца текущего года необходимы 1700 тонн фруктов.


 
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