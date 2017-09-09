Молдавская экономика развивается медленно и отстает, отчет о состоянии страны

Молдавская экономика развивается медленно и отстает, а доходы населения на протяжении последних лет остаются очень маленькими по сравнению с западными соседями. Увеличился разрыв между Молдовой и соседними странами по ряду важных для устойчивого развития страны показателей. Так прокомментировал исполнительный директор Независимого аналитического центра „Expert Grup” Адриан Лупушор данные доклада о состоянии страны, который будет представлен в начале октября в ходе экономической конференции.

Согласно пресс-релизу центра, цитируемому IPN, отчет этого года делает оценку расхождений между Республикой Молдова и странами Центральной и Восточной Европы. Хотя в некоторых главах Молдова опережает темпы роста, зарегистрированные в Центральной и Восточной Европе, молдавская экономика остается сильно позади.

6 октября, в рамках ежегодной экономической конференции „Макро-2017”, Expert-Grup, в сотрудничестве с Friedrich Ebert Stiftung в Молдове, представит отчет о состоянии страны. Он представляет собой рентгенограмму экономической, социальной и политической ситуации в Республике Молдова. В мероприятии примут участие 14 докладчиков из 6 стран, которые обсудят перспективы развития Республики Молдова до 2030 года.

В рамках конференции будут обсуждаться риски, а также экономические и социальные возможности и то, как они формируют траекторию развития страны. Будет обсуждаться вопрос о то, как будет выглядеть Молдова 2030 года в Европе 2030 года в контексте местных реалий по сравнению с неопределенным и неустойчивым европейским контекстом. Так же, будут рассмотрены сценарии долгосрочного развития страны и, как может быть обеспечен ее динамичный, устойчивый и инклюзивный рост.

Координатор программ в рамках Friedrich-Ebert-Stiftung в Молдове Анна Михайлова сказала, что будут инициированы дискуссии для того, чтобы генерировать идеи для пересмотра экономической модели развития страны, чтобы экономический рост привел к более высоким стандартам жизни. „В Молдове рост экономических показателей не всегда сопровождается общим восприятием улучшения жизни, более качественными государственными услугами”, - заметила Анна Михайлова.

На мероприятии ожидается более 100 участников, политических лидеров, представителей органов местного публичного управления, частного сектора, организаций гражданского общества и научных кругов, местные и иностранные эксперты.