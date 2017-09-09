Кишинев назвал Тирасполю условия созыва заседания в формате «5+2»

Тирасполь обязан выполнить условия Кишинева, если хочет организации нового раунда переговоров в формате «5+2». Речь идет о телефонном взаимоподключении, обеспечении доступа фермеров из района Дубэсарь к земельным участкам и создании условий для надлежащей работы школ с румынским языком обучения в регионе. Об этом заявил вице-премьер по реинтеграции Георге Бэлан на брифинге по итогам встречи с так называемым министром иностранных дел Виталием Игнатьевым и спецпредставителем ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Вольфом Дитрихом Хаймом.

Бэлан сообщил, что на встрече в Бендерах стороны обсудили подписанный в Берлине протокол с подробным описанием шагов, которые Кишинев и Тирасполь должны выполнить для решения наиболее острых вопросов. Продвижение в выполнении «дорожной карты» сделает возможным созыв нового раунда переговоров в формате «5+2».

«Сейчас происходит попытка достигнуть результатов по вопросу об обеспечении доступа фермеров из района Дубэсарь к их земельным участкам и, конечно, вопрос школ с преподаванием на латинской графике. Мы настаиваем на необходимости возврата зданий этим школам, чтобы они могли функционировать в нормальных условиях. Если в ближайшее время удастся найти по этим вопросом жизнеспособные решения, то после этого последует организация нового раунда переговоров в формате "5+2"», — сказал Бэлан.

Молдавский вице-премьер также сообщил, что на трехсторонней встрече обсуждался вопрос о регистрации приднестровских автомобильных номеров. По словам Бэлана, в ближайшее время жители региона смогут ездить с приднестровскими номерными знаками только на территории Молдовы.

«Есть признаки того, что в ближайшее время автомобильные средства с приднестровскими номерами будут ограничены только территорией Молдовы. Эти сигналы поступают от наших партнеров из Украины, которая займется регулированием и соблюдением международных положений о дорожном движении», — добавил Бэлан.