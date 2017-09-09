1,4 млрд. долларов – плата нищей Молдовы богатому Западу за лояльность. Не слишком ли дорого? Мнение эксперта

Резервы НБМ превысили 2,5 млрд. долларов, из них 1,4 млрд, долларов - плата нищей Молдовы богатому Западу за его лояльность. Не слишком ли дорого?

Валютные резервы РМ превысили 2,5 млрд. долларов США. Эти деньги, заработанные страной за счет молдавских экспортеров и гастарбайтеров, практически навсегда отправлены в западные банки под мизерные проценты (0,1-0,3% годовых, а иногда и 0%).

При этом иностранная валюта скупается Нацбанком за леи, которые эмитированы, по сути, из воздуха. Пустые леи уходят в экономику и Нацбанк, зажимая банки, борется с ними для предотвращения инфляции (это его, как это ни смешно, главная задача), а иностранная валюта отправляется практически навсегда (кроме случая, когда нужно прикрыть аферы Шора) на Запад. Резервы растут и, с такой политикой Нацбанка, будут расти дальше.

Но ведь это настоящий грабеж!

Прочитав такую оценку означенного явления, тут же "завоют" различного рода "эксперты" и "экономисты": "что Вы людей обманываете... Резервы нужны для стабильности... Для использования в период кризисов... и т.д. и т.п.

Возможно, это и так, но сколько же их нужно? Не до бесконечности же их направлять за бесплатно в чужие банки? Может, хватит их наращивать и употребить эти деньги на развитие? На них можно купить на Западе много хороших и очень нужных Молдове вещей (оборудование, технологии, услуги...).

Если раньше, нам говорили, что существуют нормативы достаточности резервов, и они составляют сумму 3-х месячного импорта, то сегодня "эксперты и экономисты" молчат. Молчит на эту тему и Нацбанк. Почему молчат? Все, оказывается, просто. Размеры резервов Республики Молдова (НБМ) уже давно превысили нормативы. Если учесть, что за последние 3 месяца в Молдову импортировано товаров и услуг приблизительно на 1,1 млрд. долларов США, то у нас в резервах хранится бесполезно более 1,4 млрд. долларов США. Но, очевидно, Запад все требует их наращивания. Зачем Запад это требует, ведь Запад в нашем сознании является главным партнером по развитию? Почему Запад не рекомендует на средства, превышающие нормативы резервов, развивать экономику и социальную сферу РМ? Зачем мы берем кредит у Румынии в 100 млн. евро под 5% годовых, когда у нас есть миллиарды? Зачем берем другие кредиты? А, может, Запад этого не требует, и речь идет о просчетах руководства Нацбанка РМ?

А может, это плата Республики Молдова за лояльность Западу? И это при слабо развитой экономике и социальной сфере, при массовой эмиграции населения, при наличии огромного количества проблем, существенная часть которых может быть легко решена, если правительство получит в свое распоряжение "излишки" зарезервированных средств, принадлежащих молдавскому народу.

Не слишком ли велика эта плата?