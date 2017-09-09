Генеральный директор российского Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление президента Молдовы Игоря Додона о возможном созыве Великого Национального Собрания.

В конце сентября в Молдове пройдут масштабные антиправительственные протесты. Об этом заявил президент республики Игорь Додон. Глава государства связывает это с непризнанием Конституционным судом декрета о проведении 24 сентября консультативного референдума. Додон собирался вынести на голосование вопросы о расширении полномочий президента, досрочных выборах в парламент и сокращении числа депутатов.

"24 сентября мы выйдем на протесты в поддержку тех четырех вопросов по консультативному референдуму. Но если понадобится, то в Кишиневе мы соберемся только для Великого национального собрания, где мы должны выйти все вне зависимости от геополитических преференций, для того чтобы свергнуть эту власть", — заявил глава государства.

По его словам, это может произойти в двух случаях: если станет ясно, что власти "готовятся к дестабилизации, к войне на Днестре" или "если будет видно, что они запускают инициативы по снятию с должности президента, что тоже приведет к дестабилизации ситуации".

Так ждать ли в Молдове сентябрьской революции, либо это — лишь политические декларации? Об этом корреспонденту Sputnik рассказал политолог, директор российского Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

"Сценарий, о котором заявил президент, довольно реален, поскольку избрание Додона — это довольно зеркальное отображение восприятия молдавским обществом политических событий в стране. Нынешние молдавские парламент и правительство это — результат предыдущего дня, ушедшей политической действительности. И то, что эти две ветви власти отказываются от проведения референдума, у населения вызывает большие вопросы", — заявил российский политолог.

По словам эксперта, избрание Додона президентом стало результатом массовых антиправительственных протестов, вспыхнувших в республике после выведения из банковской системы страны миллиарда долларов. Как отметил Журавлев, сейчас складывается ситуация, при которой большая часть народа поддерживает президента, а не парламент и правительство.

"Если бы референдум все же состоялся, то Додону были бы возвращены полномочия, которыми обладал глава молдавского государства до последней конституционной реформы, а, соответственно, он продвигал бы другую линию внешней политики, прежде всего экономической. Уверен, что народ геополитические перипетии волнуют гораздо меньше, а вот возможность продавать молдавские яблоки в Россию для молдавских крестьян — вопрос действительно серьезный, вопрос выживания", — подчеркнул Журавлев.

Руководствуясь соцопросами, проведенными в Молдове в последние несколько лет, политолог заявил о том, что среди народа преобладают пророссийские настроения, а среди правящих в стране элит — прозападные. В такой ситуации, по словам Журавлева, достаточно еще одного очередного громкого коррупционного скандала, чтобы ситуация вышла из-под контроля.

"Вероятность революционных событий в такой неустойчивой ситуации, тем более в молодой стране, всегда есть. Однако я не берусь судить, каков процент такой вероятности. Судя по тому, что большинство народа на стороне президента, нельзя исключить и такого сценария развития событий. Усугубить ситуацию может очередной коррупционный скандал. Чувство несправедливости происходящего наиболее вызывает протест в народе, такова природа человека", — подытожил политолог.