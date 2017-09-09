Приднестровье требует ревизию отношений с Молдавией

Президент Приднестровья Вадим Красносельский считает, что площадка Организации Объединённых Наций, может стать дополнительной формой общения республики с мировым сообществом.

«ООН — уважаемая международная площадка, где представлены практически все признанные государства этого мира. Мы нашли массу примеров, когда государства представлены там в статусе наблюдателя. В Приднестровье проживают 500 тыс. человек — люди 32 национальностей. И мы живём 27 лет в условиях непризнанности. Я считаю абсолютно справедливым создать все необходимые условия, чтобы голос наших людей, наших граждан был услышан в ООН», — заявил глава государства.

При этом Красносельский подчеркнул, что Тирасполь не намерен выходить из других существующих переговорных форматов по приднестровскому урегулированию: «Это не говорит о том, что мы отказываемся от других форм общения, от других переговорных форматов».

В Приднестровье отмечают, что из-за пробуксовки формата «5+2» (Молдавия и Приднестровье — стороны конфликта, Россия, Украина и ОБСЕ — посредники, США и ЕС — наблюдатели), заседания которого не проводятся с июня прошлого года, нет возможности решать накопившиеся проблемы актуальные для сторон.

«Поэтому мы и обратились к гарантам — России и Украине — сделайте ревизию договорных отношений, и нужно заставить их выполнять. Если дело в Приднестровье — сделайте замечание нам, а если в Молдавии, то делайте замечание Молдавии», — сказал приднестровский лидер.

«Чтобы заниматься политическими процедурами, надо поменять Конституцию РМ, изменить некоторые законы, придать статус языкам. Готовы они к этому? Думаю, нет. У нас есть все основания быть признанными, и я хочу, чтобы эти основания знали все», — резюмировал Вадим Красносельский.

EADaily уже сообщало, что Верховный совет (парламент) Приднестровья поддержал инициативу президента республики обратиться в ООН с просьбой о предоставлении статуса наблюдателя.