Елена Пануш: Терпение граждан Молдовы на исходе, антирежимные протесты неминуемы

В интервью для портала ТРИБУНА вице-председатель партии «Наша Партия» (НП) Елена Пануш рассказала о приоритетах НП в новом политическом сезоне, о том, будет ли НП участвовать в акции протеста 17 сентября, что она думает о вводе второго тура голосования по одномандатным округам, когда НП приступит к подготовке к парламентским выборам, а также о ряде других важных аспектов.

Т.: Г-жа Пануш, каковы приоритеты НП в новом политическом сезоне?

Е.П.: «Сезон» неподходящее слово для политики. Но, к сожалению, в Молдове политики обращаются к гражданам лишь когда хотят «собрать» голоса — в «сезон» выборов. «Наша Партия» уважает своих сторонников, и не делит свою деятельность на сезоны. Мы постоянно работаем над достижением поставленных целей. Мы общаемся с людьми, работаем над проблемами граждан. Территориальные организации готовятся к ежегодным отчетным конференциям – одним словом – партия трудится над текущими задачами.

Т.: НП примет участие в акции протеста против смешанного голосования 17 сентября?

Е.П.: Председатель партии Ренато Усатый неоднократно заявлял, что НП поддержит любые протестные акции против беззаконий системы Плахотнюка, а ввод смешанной системы голосования является преступлением, совершенным Плахотнюком и Додоном, которое нацелено на сохранение их власти любой ценой.

T.: Какова вероятность того, что власть откажется от смешанного голосования?

Е.П.: В захваченном государстве, с находящимися под контролем одного олигарха прокуратурой, полицией, судами и почти всеми государственными учреждениями, которые используются против народа и оппозиции, нельзя ждать признания беззакония. Мы все были свидетелями игнорирования рекомендаций Венецианской комиссии, требований и протестов гражданского общества и оппозиции. Нынешняя власть действует по принципу «цель оправдывает средства», и смешанная система является их последним шансом остаться у власти и еще минимум 4 года, и продолжить разворовывать государственный бюджет, и деньги, поступающие из-за рубежа.

Т.: Если ничего не изменится, и следующие выборы пройдут по смешанной системе, сколько депутатов из 51 получит НП по одномандатным округам?

Е.П.: Плахотнюк и Додон уже решили, что выборы пройдут по смешанной системе, и любые «если» неуместны. Партия не гадает, и мы тоже сегодня гадать не будем. Будет созван Национальный совет партии или Съезд НП, и тогда определят позицию по выборам.

T.: Каково Ваше мнение в связи с необходимостью ввода второго тура голосования по одномандатным округам?

Е.П.: Похоже, разговоры о втором туре являются козырем в рукаве Плахотнюка. Социалисты Додона уже видели себя депутатами с первого тура, и тут…оп!!! — координатор решил урезать их аппетиты. Выборы в Гагаузии доказали, что второй тур – козырь Плахотнюка, который он разыгрывает в соответствии с собственными интересами.

T.: Какие события, по Вашему мнению, ознаменуют новый политический сезон?

Е.П.: Терпение граждан Молдовы на исходе, антирежимные протесты неминуемы. Людям нечем платить по счетам и не на что покупать хлеб, тайком закрываются больницы, школы, люди умирают от побоев в тюрьмах, а похитившие миллиард спокойно живут в свое удовольствие. Отчаянье и разочарование – вот что испытывают граждане Молдовы. Похоже, что это последний политический «сезон» для банды у власти.

T.: Когда НП непосредственно приступит к подготовке к следующим парламентским выборам?

E.П.: НП начинает готовиться к следующим выборам на второй день после предыдущих выборов.

T.: Допускаете ли Вы, что НП будет бойкотировать следующие парламентские выборы, как намерены поступить некоторые партии?

Е.П.: В связи с этим Ренато Усатый призвал все оппозиционные партии к созданию единого фронта. Пока никто из лидеров оппозиции не ответили на призыв. Посмотрим, если кто-то ответит, но, уже заметны признаки предвыборной кампании, в том числе и у оппозиции.

Андриана Кептине