Откуда берутся дела на имя Дорина Киртоакэ

На этой неделе отстраненному примару Кишинева Дорину Киртоакэ сообщили, что на его имя возбуждено еще одно уголовное дело. Примар с сарказмом воспринял эту новость, намекнув на методы работы советского правосудия, которое руководствовалось принципом: «был бы человек – статься найдется». Но в данном случае, речь не только о человеке и статье, речь о схеме, которая встает в основу целого ряда уголовных дел, и которая со временем становится все понятней.

Как работает эта схема? Находят коррумпированную сферу, в которой процветает коррупция, но в которой сложно что-либо доказать; данная сфера обезглавливается; проводятся задержания (часто по смехотворным обвинениям); оказывается давление на задержанных; те, что не выдерживают давления начинают свидетельствовать о ряде беззаконий, давая тем самым повод для задержания других лиц; задерживается глава соответствующей сферы, на которого задержанные подчиненные начинают сваливать всю вину; взамен на показания некоторые из участников процесса могут получить либо условное наказание, либо смягчение вины.

Авторов схемы абсолютно не интересуют подчиненные. Их настоящая цель — руководители соответствующих сфер, которых используют как дойных коров, вымогая деньги, нажитые незаконным путем. Потом как отработанный материал просто выбрасывают.

Именно по этой схеме появляются дела на имя Дорина Киртоакэ. Не говорю, что Дорин Киртоакэ ангел, потому что и у него есть грехи, за которые ему предстоит расплачиваться. Особенно учитывая, что всем известно, каким рассадником коррупции стала наша примэрия.

Но в связи с этим есть два «но»:

1) правосудие в Молдове продолжает работать по схемам, которые позволяют коррупционерам выйти сухими из воды, свалив вину на других;

2) Дорин Киртоакэ еще не понял, что единственно правильным его поступком была бы отставка с поста примара, чтобы жители города смогли избрать кого-то, кто вытащит Кишинев из рук тех, кто довел его до нынешнего состояния и продолжают издеваться над столицей день ото дня.

Думитру Спэтару