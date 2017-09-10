ТОП – 10 событий, ознаменовавших молдавско-российские отношения

Так как молдавско-российские отношения проходят через довольно напряженный период, портал ТРИБУНА составил условный рейтинг событий, ознаменовавших двусторонние отношения за годы независимости Республики Молдова.

1) Подписание соглашения о прекращении военных действий на Днестре

Соглашение о прекращении военных действий на Днестре было подписано президентами Борисом Ельциным и Мирчей Снегуром 21 июля 1992 года. Это соглашение поставило конец кровавой войне, которая началась 2 марта 1992 года.

2) Меморандум Примакова

Меморандум был подписан в Москве 8 мая 1997 года президентом Республики Молдова Петром Лучинским и приднестровским лидером Игорем Смирновым, при посредничестве Российской Федерации и Украины, а также представителя ОБСЕ Нильса Хельвег Петерсена. Этот меморандум предусматривал развитие отношений между Республикой Молдова и Приднестровьем в рамках границ бывшей Молдавской ССР. Документ был так назван, потому что предложение его подписать было выдвинуто бывшим российским премьером Евгением Примаковым.

3) Решение Стамбульского саммита ОБСЕ

Стамбульский саммит ОБСЕ состоялся 18-19 ноября 1999 года. По итогам саммита была принята резолюция, предусматривающая вывод российских войск и вооружений с территории Приднестровья.

4) Договор о дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Республикой Молдова

Договор о дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Республикой Молдова был подписан 19 ноября 2001 года и стал основным юридическим международным документом, регулирующим двусторонние отношения. В 2011 году договор был продлен еще на 10 лет.

5) Меморандум Козака

Меморандум Козака — план решения приднестровского конфликта через федерализацию Молдовы. Проект был разработан в 2003 году Дмитрием Козаком. По этому плану Молдова должна была стать «асимметричной федерацией». Документ предусматривал дислокацию российских войск на территории Республики Молдова в течение еще 20 лет (до 2023 года).

6) Решение ЕСПЧ по делу Илашку

8 июля 2004 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение по делу «Илашку и другие против Молдовы», в котором Российская Федерация была признана государством, поощрявшим и поддерживающим сепаратизм на левом берегу Днестра.

7) Эмбарго на импорт молдавской продукции

Начиная с 2006 года, на фоне ухудшения молдавско-российских отношений, Москва ввела ряд запретов на импорт молдавской продукции, в частности вин, что серьезно подорвало торговые отношения между двумя странами.

8) Объявление 28 июня Днем советской оккупации

Указом, подписанным временно исполняющим обязанности президента Республики Молдова Михаем Гимпу 24 июня 2010 года, 28 июня 1940 года было объявлено Днем советской оккупации. Позже, на ПВНС был установлен мемориальный камень в память об этом дне. Это событие вызвало серьезное недовольство Москвы.

9) Высылка пяти российских дипломатов и объявление Дмитрия Рогозина персоной нон-грата в Молдове

На фоне нового обострения молдавско-российских отношений, летом этого года, пять российских дипломатов были выдворены из Молдовы, а российский вице-премьер и спецпредставитель российского президента по приднестровской проблеме Дмитрий Рогозин объявлен персоной нон-грата.

10) Обращение Молдовы к ООН по вопросу вывода российских войск из Приднестровья

В августе 2017 года Молдова обратилась в ООН с просьбой включить в повестку дня заседания Генеральной ассамблеи ООН вопрос о выводе российских войск из Приднестровья. В ответ министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что «те, кто подсказал Молдове идею вывода российских миротворцев из Приднестровья, настроены на войну в регионе».