«Злой кишиневец» уличил супермаркет Linella в мошенничестве на «отраве»

Житель столицы Молдовы Евгений Гаршанов заявил, что «поймал» супермаркет Linella на продаже просроченной продукции путем переклеивания ценников.

Мужчина приобрел в супермаркете паштет. А когда принес продукт домой, обнаружил, что его срок годности истек.

- И вот опять «Линелла» попалась на продаже просрочки путем переклеивания ценников. Паштет произвели 05.08.17, срок годности 24 дня. И о чудо!!!! 04.09.17 он опять стал годным еще 24 дня. Браво, «Линелла!» - написал в Facebook Евгений Гаршанов (на верхнем фото), который поставил к этому посту статус «злой».

Он выложил и снимки злополучного паштета из разных ракурсов.

Пользователи подтвердили правоту мужчины. «Если посмотреть на нижнюю наклейку, дата Амбалат 5.08. Прибавив 24 дня, уже получается, что он просроченный . Ведь произведен был еще раньше, чем распечатана бумажка», «Ну, и между наклейками разница почти месяц, что уже больше, чем 24 дня», - написали они.

Вместе с тем, несколько горожан упрекнули Евгения в том, что он «поздно додумался» до этого, а также вообще покупает такую вредную для здоровья продукцию: «Разве нельзя в магазине додуматься?», «Зачем вы покупаете эту отраву?».

Недавно фиктивные скидки в супермаркете возмутили жителя столицы. В центре скандала оказался Green Hils на проспекте Мирча чел Бэтрын. Там по акции продавали мороженое «Белая бяроза».

Ред.: Вам решать, ходить в Linella за покупками да. или нет. По крайней мере, если нет выхода - все внимательно проверяйте!