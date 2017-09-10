Как крестный отец внучки Траяна Бэсеску завяз в кишиневском асфальте

Дорин Киртоакэ обещал, что ремонт бульвара Штефана чел Маре завершится к 2 июля – дню поминовения господаря, а Нистор Грозаву поклялся наложить санкции, если работы не будут завершены хотя бы ко Дню независимости 27 августа. И вот уже сентябрь, а проект, который был анонсирован ещё в 2011 году, так и не доведён до конца. Дорожные работы завершены, но последняя стометровка и отделка никак не заканчиваются, а с новым асфальтом уже возникли проблемы, передаёт IPN.

Тендер по отбору подрядчика состоялся в 2014 году и с самого начала вызвал споры. MCК создал следственную комиссию для проверки отбора компании-победителя. По словам муниципального советника Вячеслава Булата, члена этой комиссии, при организации тендера были допущены отклонения, а выбранный подрядчик не только не обладал необходимым опытом, но и не предложил наилучшей цены.

Более того, это была та же румынская компания Delta ACM 93, которая ремонтировала улицу Алеку Руссо. Работы по её ремонту завершились на год позже запланированного срока, а трещины в дорожном покрытии появились всего через год после ремонта. О Delta ACM 93 также писали, что эта компания близка к окружению Траяна Бэсеску, притом, что Дорин Киртоакэ является крёстным отцом внучки бывшего президента. Спустя год национальная антикоррупционная комиссия установила, что имел место конфликт интересов, и генпримар оказал протекцию румынской компании.

Неясно, когда были начаты работы. Глава управления по связям с общественностью столичной примэрии Вадим Бранзанюк в октябре 2014 года заявил, что работы начнутся в этом месяце и продлятся не более 20 месяцев. Однако официальное заявление примэрии последовало лишь год спустя, в 2015 году. Месяцем позже рабочие сообщили, что асфальтирование бульвара начнётся только в 2016 году.

В августе Игорю Гамрецкому, начальнику транспортного управления, пришлось опровергать слухи о том, что работы приостановлены, ​​и заверять, что всё идёт по графику. В октябре 2016 года Киртоакэ объявил о новой задержке – работы завершатся не весной, а летом 2017 года, к 2 июля, когда поминают господаря Штефана чел Маре.

Весной 2017 года кишинёвскую примэрию потряс скандал в связи с платными парковками, в рамках которого целый ряд чиновников, включая Киртоакэ и Гамрецкого, обвиняются в коррупции. Обоих отстраняют от должности, и вот уже заместитель начальника транспортного управления Олег Караман заявляет о том, что имеется проблема с финансированием – задержка с платежом в счёт взноса ЕБРР в 500 тысяч евро: «Это происходит из-за ситуации в примэрии». Руководитель стройки Валентин Швага подтверждает, что работы задерживаются из-за долгов муниципальных властей перед подрядчиком.

И.о. генпримара Нистор Грозаву в начале августа выразил озабоченность в связи с тем, что работы не будут завершены даже ко Дню независимости. «Имеется огромный объём работ, который должен быть выполнен до 25-го числа ... Надеюсь, у нас получится», - заявил исполняющий обязанности начальника транспортного управления Олег Поятэ на оперативном заседании 14 августа. Отвечая на вопрос о том, удастся ли завершить работы в срок, Поятэ сначала уверенно заявил, что «завершить их реально», но затем допустил возможность задержки из-за подземных переходов и кругового перекрёстка на Негруцци.

На заседании от 21 августа отчёт о ходе работ уже представил его заместитель Олег Караман. Он заявил в связи с задердками: «К сожалению, мы были несколько ограничены отдельными техническими моментами, связанными с полной реализацией примэрией своего вклада». Ответ Грозаву: «Не использую угроз и не хочу этого делать сейчас, но предупреждаю и вас, и г-на Поятэ, и подрядчика, что невыполнение обязательств уже не знаю, какое по счёту, на сей раз повлечёт за собой административные последствия. Либо мы держим своё слово, либо говорим, что у нас нет таких возможностей. Но если возможности у нас есть, мы не должны выполнять все работы на последней стометровке».

И вот работы, похоже, близятся к концу. Киртоакэ так никого и не уволил, зато сам оказался под судом. Административные меры от Грозаву - на уровне заявлений. Найти виновного никак не удаётся.