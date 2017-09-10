Почему снижение на 15 процентов закупочной стоимости на энергоресурсы не стимулирует власти РМ снизить цену на коммунальные услуги?

Инфляция составила 7,3 процента против 5,5, прогнозируемых минфином, 19 процентов валового внутреннего продукта составляют таможенные налоги, рост экспорта молдавской продукции остановился во втором квартале текущего года.

Эти и другие показатели состояния молдавской экономики проанализировали эксперты в рамках программы «Главный вопрос» на телеканале НТВ Молдова. Как ведут себя власти: стимулируют потребление - или душат бизнес, как курицу, приносящую золотые яйца в виде доходов в бюджет?

Следующие выводы были сделаны экспертным сообществом:

Экономический аналитик Вячеслав Ионицэ отметил, что молдавские власти - «единственные умники из стран бывшего СССР, которые не восстановили уровень экономики республики 1989 года, до обретения Молдовой независимости». При этом бизнес уезжает, остаются чиновники. Пережить банковскую кражу 2014 года удается не всем. Но бизнес не уверен, что кражи не произойдет вновь.

Эксперты считают, что власть не установила ясной политики ни для бизнеса, ни для инвесторов, ни для граждан. А у бизнеса накапливается неудовлетворенность теми условиями, которые предоставляют власти.

Вячеслав Ионица отметил, что экспорт как один из главных показателей экономики пережил кризис 2014-2016 года с ежегодными потерями в 600 миллионов долларов. Экспорт в Россию с 2013 по 2016 год сократился в два раза. Только в первом квартале 2017 года он стал расти, но остановился во втором. Смогут ли объемы экспорта достигнуть показателей 2013 года - неизвестно.

Другой важный показатель – кредитование экономики. По словам Вячеслава Ионицы, «тех, кто отдал кредиты и закрывается, больше, чем тех, кто берет кредиты». Эксперт отметил, что если 10 лет назад 55 процентов валового внутреннего продукта составляла стоимость произведенной и переработанной сельхозпродукции, то в последние годы – это налоги. Их доля составила 19 процентов.

К примеру, стоимость импортного телевизора на таможне - 5 тысяч лей, после растаможки – 6 тысяч. Одна тысяча - это пошлина, которая направляется для пополнения ВВП. Второе место по пополнению ВВП составляют стоимость услуг, на третьем – стоимость произведенной продукции. По словам эксперта, государство своей налоговой политикой душит бизнес - курицу, несущую золотые яйца.

У властей большие проблемы с освоением кредитов и грантов. США заморозили проект «Вызовы тысячелетия» - не удовлетворил высокий уровень коррумпированности молдавских чиновников. В 2016 году из 5,4 миллиона кредитов освоено 65 процентов, из 3,8 миллиона грантов - 37 процентов. В 2017 подписаны соглашения на выделение меньших объемов кредитов и грантов. За 7 месяцев кредитов освоено 25 процентов, грантов - 4,5 процентов.

Как все это отражается на поведении граждан? Советник президента в области экономики Елена Горелова заявила, что наметившиеся темпы роста экономики носят прерывистый характер и не являются достаточными для того, чтобы обеспечить достойный уровень жизни. «Люди не видят этих изменений, поэтому массово уезжают из страны, в первую очередь - молодое поколение». По мнению Гореловой, даже если удастся привлечь иностранных инвесторов, в Республике Молдова остается все меньше качественной рабочей силы. «К сожалению, наряду с экспортом товаров, мы экспортируем все больше рабочей силы», - сказала советник.

Вячеслав Ионицэ добавил, что в настоящее время экономика не может поглотить большие суммы леев, а НБМ не придумал ничего иного, как скупать валюту, выбрасывая леи, потом вновь скупать леи, заморозить 40 процентов денежных ресурсов в коммерческих банках и платить за это проценты.

По словам Елены Гореловой, инфляция составила 7,3 процентов против 5,5, прогнозируемых минфином. Повышение зарплат учителям и другим категориям служащих, повышение пенсии – все съедается инфляцией.

Эксперты считают, что за кризис в экономики рассчитывается бизнес, а не граждане. Но так ли это? Потребление как стимул развития экономики остановилось. Эксперты в недоумении, почему снижение на 15 процентов закупочной стоимости на энергоресурсы не стимулирует власти снизить цену на коммунальные услуги для конечных потребителей – для нас и для бизнеса?

Или власти считают это подвигом, на который они не способны?

Марина ТИМОТИН