Майю Санду переизбрали председателем Партии "Действие и солидарность" Молдовы

На съезде рассматривалась деятельность партии в течение прошедшего года, в том числе в рамках президентской избирательной кампании.

Майя Санду была переизбрана председателем Партии «Действие и солидарность» (PAS) на II внеочередном съезде политформирования, который состоялся сегодня в Кишинэу. Также были избраны вице-председатели и члены постоянного национального бюро PAS.

На съезде рассматривалась деятельность партии в течение прошедшего года, в том числе в рамках президентской избирательной кампании. В то же время делегаты обсудили вопросы граждан и изложили приоритеты PAS на следующий период. К ним относятся такие цели, как: «справедливость для каждого, качественное образование на будущее, соседские отношения с другими государствами на основе взаимного уважения, более активная роль молодежи и женщин в политике» и т. д.

Партия «Действие и солидарность» - правоцентристская политическая партия в Республике Молдова, основанная бывшим министром просвещения Майей Санду. Партия формируется на базе политической платформы «În/pas/cu Maia Sandu», начатой ​​в конце 2015 года.