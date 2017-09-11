В интервью для портала ТРИБУНА учредитель Granat и консультант по вопросам онлайн-коммуникации Артур Гурэу ответил на следующий вопрос: Какие политики/партии в Молдове эффективней всего пользуются возможностями интернет-продвижения?

«Есть много политиков, которые очень активно используют интернет, но не все делают это эффективно. Многие вкладывают средства в онлайн-продвижение, но делают это неразумно. По моим подсчетам, онлайн-продвижение не должно обходиться дороже 2000 долларов в месяц, все затраты, превышающие эту сумму – неэффективные вложения. С другой стороны, есть политики, которые продвигают себя довольно органично и люди помогают им распространять их послания.

С точки зрения эффективности я бы отметил двух политиков – Ренато Усатого и Майю Санду. Они пользуются онлайн-трансляциями, а это сейчас самый продуктивный инструмент в интернете», — отметил он.

На вопрос, какую роль играет интернет в кампаниях черного пиара, Артур Гурэу заявил, что «в Молдове опасней черного пиара только фейковые новости, которые, впрочем, тоже черный пиар.

Эта проблема требует усилий, как от органов правопорядка, так и от журналистов, потому что на международном уровне подтвердилось, что некоторая ложная информация может стать угрозой для безопасности, как например история с 30 тысячами сирийцев. В связи с этой ситуацией я не видел никаких действий со стороны властей, никаких опровержений».

Михаела Коноваль