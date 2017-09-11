Республика Молдова: Проблемы унионистов...

2018-й год будет не только годом, когда исполнятся 100 лет с момента объединения Бессарабии с Румынией, но и годом парламентских выборов в Молдове. Эти два важных аспекта заставляют политиков, называющих себя унионистами, активизироваться, и выступать с новыми инициативами – от объединения унионстских сил и организации референдума по данному вопросу, до внесения поправок в Конституцию, и голосования объединения в парламенте. При этом, у унионистов есть несколько проблем, о которых и пойдет речь в этом материале.

Во-первых, все инициативы, поступающие от унионистов, имеют явно спекулятивный и эгоистический характер. К сожалению, большинство политиков, называющих себя унионистами, так и не научились преодолевать узкие партийные и личные интересы, которые у них есть. Чаще всего они рассчитывают на политические и избирательные дивиденды, которые могут получить, а шансы на успех предлагаемых инициатив им не очень интересны.

Почти всегда идеи унионистов не выстроены стратегически, и не позволяют просчитывать следующие шаги. Каждый раз они были основаны на сиюминутных эффектах, и это всегда им мешало, потому что общество воспринимает их действия, как бесполезные, которые не могут быть реализованы и принести какие бы то ни было результаты.

Во-вторых, унионисты продолжают оставаться разрозненными. Целый ряд политиков, называющих себя адептами объединения Республики Молдова с Румынией, враждуют между собой, не понимая, что огромный потенциал унионизма (20-30%) может быть использован лишь в случае, если унионистские силы объединятся. Пока это не произойдет, унионсисткие политики и партии будут скорее киллерами идеи объединения, нежели ее сподвижниками.

Если они не могут перешагнуть через некоторые свои чувства и неприятные воспоминания, они должны уйти в тень, а их место должны занять более эффективные политики, которые смогут реализовать эту идею.

В-третьих, политики, называющие себя унионистами, не внушают доверия, и они должны это понимать. Когда они неоднократно пытались покорить унионистский электорат, им этого не удалось добиться, и они должны спросить себя, насколько они верны идеалам объединения, и понять, что может им стоит отойти в сторону.

Для сторонников идеи объединения Республики Молдова с Румынией настоящей трагедией является то, что ими не используется и десятая часть избирательного потенциала в 20-30%. Получается, что унионистский электорат находится в заложниках у группы лидеров и партий, которые в свою очередь – заложники собственных политических амбиций.

Это три основные проблемы унионистов, без решения которых они не продвинутся по пути реализации своей идеи объединения. Понимаю, что после выхода этой статьи многие подскочат как ошпаренные, но кто-то должен взять на себя риск назвать вещи своими именами. Знаю, что на наш портал обрушатся ядовитые реплики тех, кто почувствует себя задетым.

Лично я согласен, чтобы они обрушили свое негодование лично на меня, но важнее, чтобы те, кто почувствует себя задетыми, сделали соответствующие выводы, и предприняли соответствующие действия. Если им, конечно, не наплевать на идею объединения Республики Молдова с Румынией.

Думитру Спэтару