Михай Чимпой: Культура диктует имидж страны

Культура диктует имидж страны. В Республике Молдова, однако, область культуры не финансируется должным образом, как это делается в других цивилизованных странах. Об этом заявил академик Михай Чимпой в беседе с корреспондентом IPN на юбилейном мероприятии академика, которому исполнилось 75 лет. „Я вижу в культуре и средство диалога с Европой и с остальным миром. Экономика может быть лучше или хуже, политика-та, какая есть, но истинный имидж страны передается через культуру. Культура-это то, что диктует имидж страны”, - отметил Михай Чимпой.

Ссылаясь на книги, которых „поглощают” читатели, академик сказал, что существует общий уровень культуры, который может быть получен только путем изучения всеобщей литературы, которая очень богата в писателях и личностях. Однако он замечает, что читатели предпочитают определенные области, иногда очень узкие. „Я думаю, что то, что происходит – эти споры, эти революции в арабском мире, этот терроризм, который распространяется в Европе и во всем мире, берет свое начало в незнание культур. Народы должны знать свою культуру, обмениваться культурными ценностями. Восток должен приблизиться к Западу и наоборот. Как говорил Эминеску: „Существует единство человеческого потенциала, который отражается в культуре””, - отметил Михай Чимпой.

Что касается декларации, посредством которой Союз писателей осуждает действия администрации президента против румынского духа и государственной организации, Михай Чимпой как один из подписантов отметил, что действия президента страны являются опасными. „Говорили и коллеги из Румынии, что первый раз видят президента, который выступает против своего народа, против культуры, против ценностей, которых мы создаем. Это что-то странное. Он должен представлять национальные интересы, а этого не происходит”, - отметил академик.

Михай Чимпой сказал, что хотел бы довести до конца второй выпуск Энциклопедического словаря Михай Эминеску, который по техническим причинам не вышел к моменту его юбилея, а так же хочет помочь своим докторантам, которых много и которые стремятся к науке. „У нас есть очень способная молодежь. К сожалению, очень многие из них уезжают за границу, но есть молодые люди, которые посвятили себя исследованиям, пишут книги. Надеюсь, что наша молодежь посвятить себя с большей страстью науке”. Академик хотел бы переиздать книгу о Брынкуш и о румынской самобытности.

3 сентября Михаю Чимпой исполнилось 75 лет. Союз писателей Молдовы и Национальный музей литературы им. Михаила Когэлничану организовали в пятницу, 8 сентября, фотовыставку „Mihai Cimpoi: drumul spre centru al literelor basarabene” и литературный вечер.