Специальная комиссия констатировала отсутствие политик по предупреждению суицида и запоздалые действия

Феномен суицида был проанализирован академической средой, но он не был выявлен в государственных политиках. Феномен суицида и суицидальное поведение не определены ни в одном политическом документе, только в Уголовном кодексе инкриминируются действия по склонению к суициду. В законодательстве Республики Молдова не найдены и не предусмотрены обязанности органов центрального и местного публичного управления в области предупреждения суицида.

В отсутствие исчерпывающих регламентаций, так называемые предупредительные действия выполнялись от случая к случаю и не были последовательными. В отсутствии политик, не были созданы службы, которые бы отвечали потребностям населения, что привело к увеличению количества смертей посредством суицида и суицидальных попыток. Это лишь часть выводов Специальной комиссии по разработке и утверждению пакета законодательных изменений в области предупреждения суицида, которая была создана в конце марта месяца.

Председатель Комиссии, депутат от Партии социалистов Владимр Односталко отметил для IPN, что члены Комиссии собирались неоднократно на рабочих заседаниях и заслушивали представителей государственных учреждений, правоохранительных органов, академической среды и т. д. В ходе своей деятельности Комиссия констатировала отсутствие интегрированных и раздробленных статистических данных в соответствии с общими показателями случаев суицида и попыток к суициду. В настоящее время существуют три источника, которые способствуют сбору статистических данных (Министерство здравоохранения, Министерство внутренних дел и Министерство юстиции). Однако из-за различных механизмов сбора данных, полученная информация отличается друг от друга.

В результате слушаний, а также анализируя полученную информацию, Специальная комиссия констатировала, что в настоящее время, кроме того, что отсутствуют подготовленные специалисты в области суицидологии, на национальном уровне отсутствует инструкция по поиску, определению и оказанию помощи лицам, предрасположенным к совершению попыток к суициду или к самому суициду, а также по оказанию помощи семьям, в которых была совершена попытка к суициду или даже сам суицид.

По словам Владимира Односталко, в начале года общество было поражено ростом количества попыток к совершению суицида среди детей и подростков, прибегших к подробным действиям под online влиянием, а также посредством вовлечения в виртуальные игры, которые являются составной частью так называемой „группы смерти”. Специальная комиссия определила, что учреждения защиты своевременно вмешались и приостановили распространение в среде online соответствующих игр, но, имея в виду, что над соответствующей средой очень трудно осуществлять мониторинг, необходимо установить очень строгий контроль над экономическими агентами, которые оказывают услуги в области телекоммуникаций.

Депутат считает, что существует законодательный недостаток и ни одно учреждение не имеет право запрещать доступ в пространство on-line. Учреждения не могут также заблокировать веб-страницы, которые относятся к другой области, кроме национальной (.md). В этом смысле Комиссия считает очень необходимым определенные действия, в том числе: обязать национальные порталы новостей, чтобы веб-страницы содержали национальный домен; запрещать ретрансляцию/передачи или указать в качесте источника информации данные, переданные электронными изданиями, новостными сайтами, веб-страницами, блогерами и т.д. для недопущения создания фальшивых новостных порталов; завести государственный регистр лиц, которые могут заниматься журналистской деятельностью.

Комиссия установила также, что существует неудовлетворительное общение по вертикали между Правительством и министерствами — данный вывод был сделан, исходя из данных, представленных представителями Правительства при предоставлении информации о территориальных службах помощи. Не существует также межсекториального сотрудничества между министерствами, а также между подведомственными учреждениями. В отсутствие Плана или Стратегии по предупреждению суицида, предупредительные действия были спорадическими и непоследовательными. Только 5 апреля 2017 года была принята Национальная программа в области умственного здоровья на 2017-2021 годы и План действий по его реализации, в котором предусмотрены действия по предупреждению суицида.