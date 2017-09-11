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Происшествия
Автомобилист на высокой скорости врезался в троллейбус в Кишиневе и попал на Видео
11.09.2017

В Чеканах произошло ДТП с участием троллейбуса, BMW и гибридной Toyota Prius.

Ночью 11 сентября на улица Алеку Руссо автомобиль Toyota Prius врезался в троллейбус. От удара многие находившиеся в троллейбусе пассажиры упали на пол.

- Я была в троллейбусе, в котором на полном ходу врезался этот парень. От силы удара многие в троллейбусе упали, - написала в социальных сетях пассажирка троллейбуса.

По свидетельствам очевидцев, в ДТП приняла участие еще одна машина, BMW, также по касательной задевшая автобус. Дорожная авария обошлось без человеческих жертв. Пассажиры троллейбуса отделалась ушибами и синяками, а водителя иномарки спасли подушки безопасности. Очевидцы ДТП утверждают, что за рулем авто Toyota сидел молодой человек.

Ранее лихачивший водитель автобуса обматерил водителя троллейбуса в Кишиневе и попал на видео. Водитель автобуса не хотел уступать место троллейбусу.


 
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