Кибер-страсть: интервью с молдаванкой, которая вживила себе в руку чип

"Человек-флешка", или "киборги" среди нас: зачем девушка из Молдовы вживила себе в руку чип

Героиней этого материала стала совершенно обыкновенная, на первый взгляд, девушка из Молдовы. Познакомилась я с ней случайно. И первое, что она о себе рассказала: "Я программист и обожаю свою профессию".

То, что человек преданно относится и любит свою работу, меня лично всегда подкупает. Это говорит о том, что он вкладывает в дело самого себя без остатка, не халтуря. Но каково было мое удивление, когда эта милая, тонкая девушка рассказала, что… уже год ходит с вживленными в руку чипом.

- Зачем тебе нужен чип в руке?

— Все задают этот вопрос. Вообще это просто переносчик информации. Но это еще и NFC-чип. Специалист, который мне его вживил, использует такой чип, чтобы открывать у себя дома двери со специальными замками. Также его можно применять для разблокировки телефона. А если он будет просканирован другим телефоном, то сможет передать информацию.

- А с какой целью ты себе вживила?

— Честно, я сделала это не для того, чтобы что-то особо изменить и облегчить в своей жизни, а, скорее, из любопытства. Думаю, что это часть будущего, и мне хотелось к нему приобщиться.

- Чип в руке как-то облегчил твою жизнь?

— Если честно, то пока я не использую его настолько, чтобы это приносило благо. Сначала пользовалась как визиткой. Если записать на него свои данные и просканировать другим телефоном, то в том устройстве добавляется контакт с моими мобильным телефоном, e-mail'ом. А еще использую для разблокирования телефона.

- Как ты приняла решение вживить в руку чип?

— Это произошло в Одессе на IT-конференции. Один спикер из Европы был работником фирмы, которая занимается этими чипами. У него самого под кожей много таких "штучек". Он прямо на сцене вживил чип одному человеку в качестве демонстрации. А потом — всем, кто хотел, но уже за своим стендом. Я сразу и решилась.

- Не жалеешь об этом?

— Ни минуты!

— Какова вероятность того, что этим чипом не будут управлять извне?

— С помощью этого чипа нельзя управлять человеком. Этот чип просто переносчик информации, как флешка.

Беседу вела Елена Комолова