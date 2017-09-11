Майя Санду, переизбрананая на безальтернативной основе, объявила войну ДПМ и ПСРМ

Майя Санду переизбрана на должность председателя Партии Действие и Солидарность, формирования, которым она руководит со дня его создания в мае 2016 года. На состоявшемся в воскресенье, 10 сентября, II съезде партии только кандидатура Майи Санду была предложена на должность руководителя партии. За нее проголосовали 332 делегата съезда из общего количества 335 делегатов съезда. Лилиана Николаеску-Онофрей, Дан Перчун и Михай Попушой стали заместителями председателя ПДС. Игорь Гросу вновь утвержден в должности генерального секретаря ПДС, передает IPN.

В своем выступлении при открытии события Майя Санду определила как катастрофическое положение дел в Республике Молдова. Она отметила, что нынешний режим власти скомпрометировал правовое государство, привел население к настоящей бедности и вынудил его выехать за границу, разделил общество и ставит под опасность европейский путь страны. Майя Санду отметила также, что нынешние власти уклоняются от проведения реформ, о чем они подтвердили коррупцией на самом высоком уровне, глубоко проникшей во все сферы деятельности.

Майя Санду считает, что находящаяся теперь у власти Демократическая партия находится в необъявленном альянсе с Партией социалистов. По ее словам, нынешние власти не имеют стратегии развития Республики Молдова, используют геополитическую борьбу для покрытия злоупотреблений, которые они совершают. ,,Мы должны нанести решительный удар по этому властвующему мафиозному клану и вернуть Республику Молдова на правильный путь. Мы не имеем права, чтобы нас переполнило отчаяние”, сказала Майя Санду.

В соответствии с принятой в конце съезда резолюцией, в качестве главной задачи ПДС на будущее объявлена подготовка на самом высоком уровне для следующих избирательных кампаний. ПДС объявила, что будет настойчиво требовать возвращения к старой, пропорциональной избирательной системе, которая бы позволила ПДС вместе с другими проевропейскими, антиолигархическими политическими формированиями создать парламентское большинство. Вместе с тем, ПДС выступает за учреждение стратегического партнерства с политической партией ,,Платформа Достоинство и Правда” и сотрудничество с другими политическими партиями, которые разделяют национальные и европейские ценности, ,,чтобы вместе бороться против находящегося у власти режима ДПМ-ПСРМ”.