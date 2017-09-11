Массы утрачивают свою значимость для экономики, и власти больше нет смысла инвестировать в их здоровье, образование и благосостояние

Портал Mnenia.zahav.ru опубликовал аналитическую статью израильского эксперта по вопросам политических технологий, социальной психологии, взаимодействию государства и гражданского общества Давида Эйдельмана под заголовком «Элиты и ненужные люди». Он утверждает, что человечество через пару поколений разделится на два биологических вида. Доступ к новым технологиям здоровья получат те, кто сможет за них заплатить, и экономическое неравенство превратится в биологическое. Одни будут выглядеть как полукиборги, которые смогут жить значительно дольше, качественно лучше, не нуждаясь в прочей биомассе. Если массы утратят свою значимость для экономики, обороноспособности, государства, то не будет смысла инвестировать в их здоровье, образование и благосостояние.

Почему неприязнь «народа» к собственным элитам усиливается в последние десятилетия? На этот вопрос есть множество прежних ответов. Но все они неактуальны.

Можно было бы объяснить все эксплуатацией. Но трудно обвинить программиста в эксплуатации работника фабрики, даже если он зарабатывает в разы больше. Программист фабрикой не владеет и ее продукцию не покупает.

Вряд ли престижного адвоката можно обвинить в эксплуатации сапожника. Он его работу не потребляет. Она ему не нужна. Как не нужен и сам этот сапожник, который не в состоянии оплатить его дорогостоящие услуги.

В то время как элита вкушает прелести глобального мира, нищеброды - просто чужие на этом празднике жизни.

Одними из главных жертв глобализации стали бедные люди в богатых странах. Они проиграли от того, что производства переносятся в страны с более дешевой рабочей силой. Они проиграли от того, что более дешевая рабочая сила вторгается в их страны в виде мигрантов и отнимает работу. Они проиграли от того, что технологическая революция, обеспечивавшая рост производительности труда, стала резко сбавлять темпы в 60-е годы. Они проиграли от того, что доходы от капитала в последние десятилетия росли быстрее, чем производительность труда.

Каждый пятый американец без высшего образования за последний год ни разу не работал. Наряду с безработными растет количество работающих нищих, которым занятность не гарантирует достойную жизнь. Тот, кто еще недавно считал себя представителем среднего класса, выяснил, что относится к «новым нищим», которые отличаются от «нищих» более благополучных времен только тем, что это работающие нищие. Работа перестала быть спасением от нищеты.

Зарплата не растет, а цены - наоборот, качество жизни ухудшается, гарантий и стабильности нет. И люди чувствуют разочарование. Оно переходит в раздражение, когда они слышат ежедневные заверения, что дела пошли на лад, экономика растет. Об этом твердят политики, эксперты и СМИ. А люди видят, что стали жить хуже.

Первой и главной группой населения, которая поддержала Трампа, было «белое быдло» - белые не очень успешные мужчины. С доходами средними и ниже. С образованием средним и ниже. В возрасте среднем и выше. Мужчины «ржавого пояса», где тянутся километрами брошенные заводы. Их обманул глобальный мир, возглавляющая его Америка, «американская мечта». Их презирают элиты и оттирают мигранты. «Вчера прибывший» латиноамериканец согласен делать ту же работу за гораздо меньшую зарплату. Индус-программист более востребован на рынке труда. Закрывшийся завод ушел к китайцам.

А элиты страны, люди, получившие престижное образование, хорошо зарабатывающие, относятся к этим парням с нескрываемым презрением: как к неудачникам, мракобесам, невеждам, гомофобам, ксенофобам. С презрением к этим людям относятся и штурмующие карьерные лестницы молодые люди, которые в будущем станут зажиточными.

В США Трамп дал этим людям надежду на то, что он депортирует из страны латиноамериканских иммигрантов и запретит мусульманам въезд в страну, введет протекционистские меры против китайских товаров. Трамп обещал вернуть прежний уклад и работу, которая невозвратима как торжество угольной промышленности и главенствующая роль конницы в армии. А Хиллари им ничего не обещала.

В большинстве стран Запада общество становится все более разношерстным. Латиноамериканцы теперь составляют 17,6 процента населения США. Одна треть лондонцев родилась за пределами Великобритании. Во Франции 10 процентов населения исповедует ислам, в Германии 20 процентов населения имеют иммигрантские корни. Поэтому так велик соблазн добиваться голоса избирателей, сея семена враждебности. Ответ - террористические акции со стороны мусульман.

Человечество находится перед очередным технологическим прыжком «четвертой промышленной революции». Развитие биотехнологий, появление искусственного интеллекта, возможность убрать огромное количество людей с конвейера не сулит ничего хорошего большинству. До 2100 года человечество разделится на касты сверхлюдей и бесполезных, которые останутся за бортом.

Индустриальные экономики полагались на массы простых рабочих, а потому правительства инвестировали в здравоохранение, образование и благосостояние масс: были нужны миллионы здоровых рабочих и солдат для службы в армии. Но мы вступаем в постиндустриальный мир, в котором массы остаются не у дел. Без них можно обойтись. Отвергнутых современной экономикой граждан называют глобальным бесполезным классом. Это ненужные люди.

Роботизация экономики научно прогрессивна, но социально страшна. Потребуется гораздо меньше дешевого конвейерного труда. Работы, которую машины не смогут делать, будет очень мало. Исчезнут миллионы и миллионы вакансий, множество старых добрых профессий. Угрожает этот технологический прогресс не только работягам, но и инженерам, большая часть которых занимается поиском в интернете аналогов, доработкой и привязкой к местности уже существующих решений. Лучшие армии полагаются уже не на миллионы рядовых призывников, а на небольшое число высокопрофессиональных солдат, автономные беспилотники, роботов и киберчервей. Большинство людей в военном смысле бесполезны.

Преждевременное и неправильно понятое пророчество Ницше о «сверхчеловеке» становится возможным. Разрабатываются новые биотехнологии, благодаря которым человек сможет значительно улучшать свои физические и умственные способности, используя достижения науки и техники. Овладеть собственным носителем — своим телом. Проектировать его. Изменять, совершенствовать. Жить долго. Легко справляться с заболеваниями. Но доступ к этим новым технологиям получат те, кто сможет за них заплатить. Мы можем впервые в истории прийти к возможности превратить экономическое неравенство в биологическое.

У будущего есть два возможных сценария. Либо элиты вынуждены будут просвещать и интегрировать в новый мир широкие массы - либо откажутся от демократии и идеи равенства. И человечество через пару поколений (а, возможно, и раньше) разделится на два биологических вида. Одни будут выглядеть как полукиборги, смогут жить значительно дольше, качественно лучше, не нуждаясь в прочей биомассе. Если массы утратят свою значимость для экономики, обороноспособности, государства, то исчезнут стимулы инвестировать в их здоровье, образование и благосостояние.

И нельзя сказать, что массы этого не чувствуют.