Сборы денег в школах и подарки учителям теперь запрещены

Любые сборы денег в столичных образовательных учреждениях запрещены. Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности главы управления образования Александр Фляш. Документ также запрещает преподавателям принимать от учеников и их родителей любые дары или услуги.

Отныне в столичных школах запрещен сбор средств за поступление и на покупку альтернативных учебников. Учителя больше не смогут проводить платно дополнительные занятия, а руководство объявлять сбор денег на ремонт. Этот запрет относится и к детским садам.

Как отметили в муниципальном управлении образования, собирать деньги смогут только официально зарегистрированные родительские ассоциации, которые ведут бухгалтерский учет средств.

"Родительские ассоциации получают такое право, лишь при соблюдении ряда требований: они должны зарегистрироваться в Минюсте и оформить банковский счет, на который поступают деньги", - сказала замначальника Управления образования Виорика Негрей.

Между тем руководители учебных заведений утверждают, что не справятся с расходами без поддержки родителей учеников и спонсоров.

"Финансовая помощь родителей очень нужна для ремонта и оснащения групп, обустройства игровой площадки, а также проведения интерактивных мероприятий для детей".

Как признаются родители, на взносы в различные фонды учебных заведений составляют им приходится расходовать ежегодно до 12 тысяч леев. Если кто-то отказываются платить, последствия чувствуют их дети.

"На собраниях родители ставят подписи, которые подтверждают, что они ознакомились с распоряжением, а потом снова начинаются разговоры о денежных взносах".

"Были угрожающие намеки, что если не будем платить, то группа закроется и придется оставлять детей дома. Это своего рода вымогательство. "

Впрочем, некоторые родители согласны поддерживать финансами учебные учреждения.

"Мнения разные, но не поддерживать нельзя. Не могу сказать, что я за, но и не против".

"Было бы хорошо, чтобы во всех школах была установлена единая такса. Тогда родители будут знать, на что идут их деньги".

Работники учебных заведений, которые проигнорируют распоряжение о запрете получения денег с учеников, рискуют получить выговор или лишиться работы.