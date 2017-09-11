Президент Молдовы: я не подпишу антироссийские законы

Президент Игорь Додон заявил, что не подпишет ни один антироссийский закон и уверен в поддержке народа, сообщает РИА Новости.

"В конституции прописано, что президент во второй раз обязан подписать закон. Осознанно пойду на отклонение в случае, если, по моему мнению, это не соответствует государственным интересам. Речь идет о законе о 9 мая. Для нас это святой праздник, и мы не можем объявить 9 мая Днем Европы. Это день памяти, День Победы. То же самое касается пресловутого закона о так называемой "российской пропаганде". Даже если парламент примет его два или три раза, я его не подпишу, и он не вступит в силу", — заявил Додон.

Согласно местному законодательству, как пояснил молдавский лидер, в таком случае парламент должен констатировать, что президент, по их мнению, нарушил конституцию, и запустить процедуру снятия главы республики с поста через референдум.

"Я готов пойти на это (на референдум – ред.). Уверен, что народ будет на моей стороне", — сказал Додон.

Он отметил, что не исключает в будущем в случае острой необходимости блокирования всех законов парламента, но, как подчеркнул президент, "это крайний вариант".

На вопрос, что он намерен предпринять, если парламентское большинство выразит президенту импичмент, Додон ответил: "Пойдем в народ и посмотрим, кого поддержат люди".

"Любой подобный шаг – это рост рейтинга президента. И они (парламентское большинство – ред.) это понимают. При таком рейтинге доверия к главе республики они на импичмент не пойдут. Задача – сбить рейтинг. Для этого они провоцируют РФ, чтобы закрыли экспорт и так далее, провоцируют нас на ошибки, но мы не будем их допускать. Поэтому на импичмент они, скорее всего, не пойдут, потому что проиграют", — сказал Додон.