Традиции и суеверия на 11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи

11 сентября – важный день православного календаря. В этот день отмечается Усекновение главы Иоанна Крестителя.

Святой Иоанн Креститель родился в городе Хевроне. Сын Елисаветы и священника Захарии известен как «Предтеча», поскольку он возвестил о пришествии Христа. В память Усекновения главы Иоанна Предтечи Православная Церковь определила 11 сентября как день ​​строгого поста.

Усекновение главы Иоанна Крестителя – это последний великий праздник церковного года, заканчивающегося 13 сентября. С 14 сентября начинается новый церковный год.

С этим днем связано много обычаев и традиций, которые соблюдаются наиболее благочестивыми христианами. Так, в этот день не принято есть арбузы, поскольку их форма напоминает форму головы. В традиционной деревне в этот день не использовали нож, все рвалось руками. В народе говорят о посте, который соблюдается «от креста до креста» – двухнедельном посте, не отмеченном в христианском календаре, который призван очистить тех, кто совершил убийство или другие серьезные грехи. Постящиеся ели в этот день только пшеничную или кукурузную лепешку.

Обрядность этого дня во многом связана с запретами на все, что напоминает об усекновении главы святого Иоанна: не едят виноград и не пьют вина (ассоциируется с кровью). Также не едят чеснок, лук, яблоки, груши (в основном фрукты и овощи шаровидной формы, похожие на голову). Также не едят капусту, потому что говорят, что если в этот день резать капусту или яблоки, то вместо сока из них потечет кровь.