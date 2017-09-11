Жадные жених и невеста и гости-быдло: что бесит на свадьбах в Молдове

В Молдове разгар свадебного сезона. К этому обряду в нашей стране относятся по-особому.

Молдавская свадьба большая, веселая, дорогая и, конечно, "лучше, чем у соседа". Но в погоне за пышностью этот красивый ритуал превращается в обыкновенный фарс. Чтобы сыграть свадьбу "не такую как у всех" молодые, не раздумывая, берут кредит. Да, молдавские банки предоставляют займы даже на такие нужды.

А чтобы окупить это незабываемое торжество, надо пригласить больше гостей. Схема расходов бесхитростна — лимузин или какая-нибудь дорогая иномарка, взятая в аренду, ресторан с хорошей и вкусной кухней, чтобы не ударить в грязь лицом перед гостями, декор (больше-больше цветов и воздушных шариков), торт, свадебное платье, а лучше даже два, прическа и макияж для невесты, костюм жениха (один), тамада, музыканты/местный бомонд, фотограф и/или оператор.

Программа празднования тоже достаточно стандартная. В первой половине дня — официальные мероприятия, фотосессия, а дальше гулянья с ломящимися от разносолов и спиртного столами, конкурсами на любой вкус, танцами, песнями. Как правило, молдавские свадьбы завершаются далеко за полночь и плавно перетекают на следующий день.

Sputnik поинтересовался у нескольких кишиневских фотографов о закулисье работы на таких торжествах, а также о том, что может вывести из себя на молдавской свадьбе профессионала с камерой.

Скупая парочка

Как правило, молодые начинают подготовку заранее, продумывая каждую деталь, и, конечно, ищут варианты, на чем можно сократить расходы. Экономят они буквально на всем, в том числе и на фото/видео. Некоторые заказывают дешевое фото и видео, а кто-то выпрашивает скидку, хотя на других вещах могут не экономить, например, покупая сразу два свадебных платья невесте. Впрочем, на этом "скупость" не ограничивается. Некоторые молодожены не предусматривают стол для музыкантов и фотографа/оператора.