Долго ли продлится жара: самый точный прогноз погоды в Молдове

В Молдову вернулась летняя жара. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в понедельник, 11 сентября, по всей стране будет жаркая погода без осадков. В стране продолжает действовать сразу два "желтых кода" — один в связи с гидрологической засухой, а второй по причине чрезвычайной пожарной опасности.

Максимальная температура воздуха составит + 31 С в Кишиневе и + 33 С на юге.

В понедельник на севере температура воздуха составит днем +26 +29 градусов днем, а ночью +14 +17 С. В центре республики ожидается от +28 до +31 в дневные часы и +15..+18 — ночью. На юге температура поднимется до +31 +33 градусов днем и +16..+19 в ночные часы.

Атмосферное давление ожидается в пределах нормы. Ветер южный до двух метров в секунду.

В последующие дни — во вторник, 12 сентября, и в среду, 13 сентября, характер погоды изменится, ожидается + 24 + 26 С, вероятны осадки.

Народные приметы

В народе 11 сентября называли Репным праздником или Постником. Считалось, что с этого момента осень постепенно вступает в свои права. Даже говорили: "Пришел Иван и за собой лето увел". Отмечали, что птицы 11 сентября улетают в теплые края. Убирают репу, и именно поэтому на Руси этот день называли Репным. Праздновали его без песен и веселья, но зато на столе обязательно должно было быть много вкусной еды. В это время также можно было собирать различные коренья. Устанавливались некоторые запреты для этого дня. Например, 11 сентября нельзя было собирать и употреблять в пищу капусту, яблоки, лук — все то, что напоминало бы человеческую голову.

Связано это с тем, что 11 сентября церковь почитает память Иоанна Крестителя, который был обезглавлен. Кроме того, нельзя в руки нож брать — это, согласно приметам, к большому несчастью.

Усекновение головы Иоанна Предтечи

Это очень большой православный праздник, который отмечается 11-го сентября. В этот день принято держать строгий пост. Следует отметить, что для данного дня существует много ограничений, о которых следует знать и соблюдать их. Иначе, можно очень сильно навредить себе в жизни. Приметы на Усекновение Главы Иоанна Предтечи очень сильно влияют на нашу жизнь, поэтому лучше знать о них и соблюдать все правила этого дня. В этот день, много столетий назад из-за прихоти молодой девушки, была отсечена голова великого пророка Иоанна Крестителя.