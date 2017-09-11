Гражданское общество: агенты влияния или санитары политической системы. OP-ED

Дионис Ченуша

Сторонники пророссийского геополитического порядка, местные или российские, приписывают молдавскому гражданскому обществу покорность перед Евросоюзом или Западом в целом. Чаще всего, такого рода аргументы основаны на упрощённом выведении предполагаемых отношений подчинения, якобы существующих между ассоциативным сектором и Западом, из финансирования первого последним. Вопреки этой интерпретации, поддержка гражданского общества донорами из ЕС или США обусловлена ​​тем положительным воздействием, которое оно способно оказывать в плане дисциплинирования властей страны, все более далёких от общественных интересов.

Неточное понимание реальной роли неправительственного сектора, дополняемое преднамеренным искажением его имиджа, лишь усиливает замешательство общества и порождает подозрения. Они становятся основой теорий заговора, которые лояльные Кремлю голоса строят в отношении гражданских проводников европейской интеграции в Молдове и в регионе. Рассматриваемые в качестве идеологических оппонентов из-за внедрения ими европейских ценностей (прав человека, недискриминации, гендерного равенства и т. д.), НПО становятся мишенями пророссийской пропаганды. Это фактически удваивает нападки на ассоциативный сектор. Ведь помимо российской пропаганды, продолжаются попытки проевропейских властей Молдовы жёстко зафиксировать условия внешнего финансирования (IPN, май 2017 г.), а также финансирования внутреннего, получателем которого является ассоциативный сектор.

Гражданское общество – естественный партнёр реформ

Количество некоммерческих организаций огромно (около 11 тысяч), но даже одна сотня из них не действует в сфере мониторинга властей, внедрения в национальное законодательство позитивной международной практики, либо укрепления демократических ценностей. Потому в действительности внешнюю помощь получают менее 100 некоммерческих организаций. Эта зависимость является следствием, а также характерной чертой того, как развивалась демократическая культура в государстве и обществе. Ассоциативный сектор, отслеживающий политику властей, не потребовался бы, если бы не склонность последних извращать проводимую политику и учреждения, а также расхищать общественное достояние.

Во-первых, поддерживая деятельность таких учреждений, внешние доноры, включая Евросоюз, способствуют сохранению демократии и устраняют возможность скатывания к авторитарным политическим режимам. Вот почему действующий в Молдове политический режим, который подрывает демократические институты и уничтожает правовое государство, испытывает дискомфорт из-за наличия неправительственного сектора, выступающего за демократию.

Во-вторых, гражданское общество выступает естественным партнёром в процессе формулирования и проведения реформ, необходимых для модернизации страны. Соглашение об ассоциации с ЕС является практически первым международным соглашением, фиксирующим чёткие обязательства молдавских властей перед ЕС обеспечить гражданскому обществу важную роль в осуществлении реформ. Кроме того, многочисленные кризисы имиджа, через которые пришлось пройти властям страны и большинству политических сил, подпортили их авторитет. Этот правовой и политический контекст превращает ассоциативный сектор в жизненно важного собеседника европейских партнёров, заинтересованных в ускорении реформ и надзоре за ними со стороны местного субъекта, максимально объективного и нейтрального.

Не в последнюю очередь, динамичный характер и пока ещё не запятнанная репутация НПО воспринимаются как угроза руководством страны и политическими партиями, обладающими определённой политической властью (ДПМ, ПСРМ). С того момента, как мнение гражданского общества становится источником информации для лиц, принимающих решения в Брюсселе, для государств-членов ЕС и других партнёров по развитию, позиция „штатных” властей страны слабеет. Так, они вынуждены не только приводить контраргументы, давая разъяснения в связи с озабоченностями ассоциативного сектора, но и брать на себя дополнительные обещания. НПО, будучи „подвижным разумом” и „постоянным резервуаром знаний и навыков”, становятся мощными голосами, способными просвещать общественность, придавать импульс СМИ и привлекать внимание внешних доноров к больным точкам государства. Ни одна из этих функций не соответствует целям отечественных квазидемократических политических сил, как и целям местных и зарубежных пророссийских агентов, заинтересованных в умножении либеральных демократий российско-евразийского типа, где демократия отделена от либеральных ценностей (прав человека, верховенства закона и т. д.).

Санитары или агенты влияния?

Очень важно осознавать тот факт, что ассоциативный сектор критически настроен к внешним партнёрам, включая ЕС, как в частных беседах, так и в публичных заявлениях. Внешняя финансовая поддержка направлена ​​на поддержку конкретных проектов в избирательном, общественном, энергетическом, экономическом секторах, она не преследует целей в виде некоей политизации, внедрения идеологии или подчинения.

Критика качества управления страной или отдельных сомнительных реформ проистекает из внутренних побуждений НПО. Хотя они и зависят от внешнего финансирования, их действия в публичной сфере продиктованы намерением защитить государство и гражданина от хищнических инстинктов политического класса и теневых интересов. Самоорганизация и мобилизация ассоциативного сектора обусловлены разрывом между нынешней политической системой и всеми остальными (гражданами, бизнесом, внешними партнёрами и гражданским обществом).

Работа санитарами политической и публичной сфер становится важным элементом в природе гражданского общества Молдовы. Это, однако, заставляет ассоциативный сектор внедрять у себя высокие стандарты политического поведения – беспристрастность, объективность и профессионализм. Любое отклонение от них грозит повлечь за собой подрыв его морального авторитета. Поэтому гражданское общество должно быть самокритичным и карать те структуры, старые или новые, которые стремятся воспользоваться имиджем и доверием к ассоциативному сектору для последующего вхождения в политику или для осуществления вендетты в отношении властей, не имеющей отношения к защите общественных интересов.

Продвижение европейской интеграции в Молдове интерпретируется пророссийскими агентами как геополитическая кампания, а неправительственные организации – как агенты влияния. В действительности речь идёт о большей привлекательности мягкой силы Евросоюза („soft power”) и европейской модели развития. Они не навязаны Брюсселем, а сами притягивают к себе граждан из соседствующих с ЕС стран, экономических мигрантов из различных отдалённых регионов и даже российское население. Ассоциативный сектор лишь продвигает повестку дня, благотворную для развития страны, основанную на аргументах, тесно связанных с верховенством права, надлежащим управлением и правами человека, которые Россия и её геополитические инициативы ущемляют или уничтожают.

Вместо заключения...

Многочисленные нападки на гражданское общество, как со стороны демократов Владимира Плахотнюка, так и со стороны социалистов Игоря Додона, через прессу или в публичных заявлениях, свидетельствуют о ряде опасений и дискомфорте, испытываемых правящим политическим классом.

Доверие со стороны внешних партнёров и способность порождать критическую массу в обществе превращают ассоциативный сектор в значимого противника властей при определении публичной повестки дня. Более того, в своём неформальном качестве санитара политической системы, этот сектор держит власти страны и политические силы в состоянии постоянной неопределённости, благодаря своей способности раскрывать различные коррупционные проявления.

В то же время, гражданское общество должно быть заинтересовано в незапятнанности своих рядов. Пренебрежение собственной внутренней гигиеной может нанести ущерб его моральному авторитету и повысить легитимность очевидно ущербных властей страны. Ни в коем случае гражданское общество не должно использоваться для ведения политических войн. Его следует использовать исключительно для корректировки и совершенствования государственной политики, повышения дисциплины властей и создания необходимых условий для консолидации демократических институтов.

Чтобы молдавское гражданское общество отказалось от продвижения европейской интеграции Молдовы, Россия и её геополитические инициативы должны в полной мере взять на вооружение те ценности, без которых ЕС не стал бы магнитом мирового масштаба – верховенство права, надлежащее управление и права человека. До тех пор наилучшей формой развития страны останется принятие европейской модели, достижимой путём реализации Соглашения об ассоциации с ЕС.