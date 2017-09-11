Единственный дельфинарий в Молдове был закрыт

После того как в течение года единственный в Молдове дельфинарий развлекал, он был закрыт, а 10 сентября состоялось последнее представление.

По словам персонала, причина в том, что представление уже изжило себя, а Республика Молдова слишком маленькая страна для такого проекта, сообщает NOI.md.

Предприниматель, который инвестировал в открытии дельфинария, утверждает, что с трудом вернул себе затраты.

Первый дельфинарий в Кишиневе открылся для зрителей 27 мая. Для открытия привезли из Одессы четыре дельфина и два тюленя, которые показывали публике исключительное шоу.