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Общество
Единственный дельфинарий в Молдове был закрыт
11.09.2017

После того как в течение года единственный в Молдове дельфинарий развлекал, он  был закрыт, а 10 сентября состоялось последнее представление.

По словам персонала, причина в том, что представление уже изжило себя, а Республика Молдова слишком маленькая страна для такого проекта, сообщает NOI.md.

Предприниматель, который инвестировал в открытии дельфинария, утверждает, что с трудом вернул себе затраты.

Первый дельфинарий в Кишиневе открылся для зрителей 27 мая. Для открытия привезли из Одессы четыре дельфина и два тюленя, которые показывали публике исключительное шоу.


 
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