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Додон направил Трампу письмо (ДОК.)
11.09.2017

Президент Республики Молдова Игорь Додон направил президенту США Дональду Трампу письмо, в котором почтил память погибших во время теракта, произошедшего 11 сентября 16 лет назад, а также выразил поддержку американскому народу.

По словам главы государства, драмы и трагедии должны укрепить нас, потому что только вместе мы сможем преодолеть самые трудные из них.

«Трагедия, поразившая Соединенные Штаты 16 лет назад, является печальной и болезненной страницей для всей современной истории. 11 сентября 2001 года все мы стали свидетелями одной истины  - с терроризмом нужно бороться каждый день », - говорится в сообщении Игоря Додона.

Поэтому, от имени народа Республики Молдова и своего имени, глава государства передал американскому народу сообщение о поддержке и доверии.

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