11 Сентября 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Красносельский: Чтобы начать диалог, нужно признать русский и украинский языки государственными, поменять румынский на молдавский
11.09.2017

Молдова не готова к политическому диалогу, - считает президент непризнанной ПМР Вадим Красносельский.

Как сообщает "ИНФОТАГ", такое мнение он высказал местному телевидению в программе "Диалоги с президентом", которые на этот раз вел израильский политолог и публицист Авигдор Эскин, побывавший в Приднестровье с ознакомительным визитом.

Красносельский аргументировал свои слова тем, что прежде, чем начинать политический диалог, молдавским политикам следует "изменить свою конституцию, свои законы, поменять их, признать русский и украинский языки государственными, наравне с румынским, хотя поменять румынский на молдавский - опять же надо".

Он в очередной раз призвал их "отказаться от громких лозунгов, в том числе о реинтеграции, и заняться реальными делами, от которых зависит жизнь простых людей".

Тираспольский лидер с воодушевлением воспринял и поддержал идею Эскина провести в Приднестровье американо-российский форум. 

"При том ужасном климате в отношениях между США и Россией сегодня, в полном неумении найти точки соприкосновения, хотя объективно они существуют, может быть, здесь, в Приднестровье, Москва и Вашингтон могут встретиться для утверждения прочного мира. Ведь их интересы сходятся. Стабильность - она выгодна обеим сторонам", - сказал выходец из СССР и сегодня активно публикующийся в российской прессе.

Красносельский заверил, что Приднестровье "будет только радо стать дополнительной площадкой для контактов супердержав, поскольку любой диалог о мире полезен".

"РФ и США борются с общим злом - терроризмом, и поэтому Приднестровье готово быть площадкой для диалога. Кроме того, мы доказали своё право быть такой площадкой своим миролюбием и своим отношением к жизни. Мы, по сути дела, доказали право быть признанными. У нас для этого есть всё. А если ещё мы станем дополнительной площадкой для контактов супердержав, мы будем этому только рады", - заключил он.


 
Количество просмотров:
135
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.