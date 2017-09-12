Майя Санду: Мы должны добиться смены власти, иначе…

«Мы должны добиться смены власти, потому что если мы не используем этот шанс, не знаю, будет ли еще через пять лет в Молдове та критическая масса людей, которые верят в демократию, правовое государство. Людям надоело ждать, они разочарованы, многие покинули страну, а другие сидят на чемоданах.

Уезжают люди разумные, с критическим мышлением, уезжают, в основном наши избиратели – проевропейский электорат. Поэтому, у нас нет никаких оправданий бездействию. На следующих выборах мы должны одержать победу», — заявила председатель партии «Действие и Солидарность» (ПДС) Майя Санду в интервью для Europa Liberă.

Майя Санду также отметила, что «мы здесь говорим о выборах, и готовимся к ним – к парламентским выборам, и к выборам местным». «Это наша первостепенная задача. Что значит готовимся? Это укрепление наших структур, что совсем непросто. Если вы спросите меня, в чем разница между прошлым годом, когда мы только начинали выстраивать нашу партию, я отвечу, что людей меньше запугивали, было проще находить активистов, которые публично брали на себя роль члена оппозиционной партии.

Сегодня все намного сложнее, и в этих условиях мы мобилизуем все силы и будем работать там, где сможем – открыто, там, где нет – более изощренными способами, но мы найдем сторонников, потому что они есть. Они говорят, что поддерживают нас, но не всегда могут делать это открыто», — заявила Майя Санду.

В связи с протестом, намеченным на 17 сентября, Майя Санду заявила, что «протесты могут далеко нас завести, если они будут массовыми». «Особенно, сторонники ПДС, которые находятся в Кишиневе. Мы знаем, что в Кишиневе у нас много сторонников. Если б они приложили усилие, и пришли на несколько часов, чтобы мы смогли собрать большое количество людей, тогда конечно же результаты были бы.

В любом случае, мы выйдем, чтобы вновь заявить о том, что мы не покорились обстоятельствам, мы продолжаем думать, что эта система антидемократическая, намерена украсть голоса наших сторонников, и мы с этим не согласны. Поэтому мы организовываем этот протест», — уточнила Майя Санду.

Кристина Пендя