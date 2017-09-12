МНЕНИЕ: Нынешний конфликт между президентурой и правительством спровоцирован Михаем Гимпу

Отставка министра Шалару по инициативе Михая Гимпу открыла ящик Пандоры и стала причиной нынешнего конфликта между президентурой и правительством Республики Молдова, связанным с отправкой молдавских военных на зарубежные учения. Таково мнение журналиста Виктора Никитуша.

«27 декабря 2016 года президент Додон подписал указ об отставке либерального министра обороны, и поблагодарил Гимпу за предоставленную возможность. Напомню, что тогда лидер молдавских либералов настаивал на том, чтобы премьер-министр Филип как можно скорее передал требование об отставке президенту на подпись. Либералы тогда предлагали на пост министра бывшего министра окружающей среды Валерия Мунтяну, но президент отклонил эту кандидатуру.

Ребенок из детского сада мог бы предположить, что Додон поступит именно таким образом. После этого ЛП покинула правящую коалицию, а премьер-министр Филип не стал вступать в конфронтацию с президентурой, и предпочел оставить должность министра обороны вакантной. Это принесло восемь месяцев мира», — пишет журналист в своем личном блоге.

По его мнению, «нынешний конфликт между президентурой и правительством спровоцирован Михаем Гимпу». «Почему? Потому что он был тем, кто в результате внутрипартийных конфликтов, настаивал на отставке министра обороны Анатола Шалару.

Конфликты возникли, потому что Гимпу не хотел внутреннего реформирования ЛП, и поэтому он поссорился и с Ионом Хадыркэ, и с Анатолом Шалару. Напомню, что 9 января 2017 года, уходя с поста министра обороны, Шалару заявил, что «ЛП превратилось в О.О.О, которым по своему усмотрению руководит Михай Гимпу». Многие говорили об этом», — пишет журналист.

Он также отмечает, что не знает, виноват ли Дорин Киртоакэ во всем, что ему вменяют. «Другие люди должны пролить свет на эту ситуацию. Знаю одно – Михай Гимпу виноват в том, что не уступил место председателя партии Дорину Киртоакэ, и предпочел сделать его столичным примаром.

Возможно, стань Дорин Киртоакэ председателем ЛП, все было бы совсем иначе. В проблемах Дорина Киртоакэ виноват Михай Гимпу», — отмечает журналист.

Кристина Пендя