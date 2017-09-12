Аналитик: Вскоре состоятся три масштабных политических сражения

Вскоре состоятся три масштабных политических сражения. Точнее, два из них будут по-настоящему масштабными, а третье поменьше. С таким заявлением для Europa Liberă выступил политический аналитик, писатель и журналист Игорь Волницки.

По его мнению, первое, уже наметившееся сражение, состоится между правящей властью и правоцентристской, проевропейской оппозицией, которая выступает против смешанной избирательной системы, и уже объявила о проведении протестов, начиная с 17 сентября. «Думаю, что первые выводы можно будет сделать уже на второй день после 17 сентября, когда будет известно о масштабе протеста», — отметил аналитик.

«Второе сражение, которое кажется мне довольно реальным, хотя многочисленные политические аналитики, журналисты и политики ставят его под большой знак вопроса, состоится между президентурой и правящей властью», — добавил он, отметив, что если до сих пор противостояние между президентом и властью можно было назвать инсценированным, теперь есть явные признаки реальной конфронтации.

По его мнению, третье сражение произойдет между унионистами и государственниками. «Несомненно, все усилия, прилагаемые унионистами для консолидации, особенно с учетом знаковости 2018 года, когда мы будем отмечать 100 лет с момента Великого Объединения с Румынией, не останутся без ответа со стороны противников объединения двух стран, первыми из которых являются социалисты, а также других политических сил. Здесь, скорее всего, и состоится третье большое сражение», — отметил Волницки.

В то же время, политический аналитик Николай Негру заявил, что он видит не поля сражений, а линии конфронтации между властью и разнообразными политическими силами. «Первая линия конфронтации вызвана повесткой дня власти, и она на самом деле проходит между властью и оппозицией, и продиктована вводом смешанного голосования», — уточнил он.

По его мнению, другая конфронтация предстоит между Россией и Молдовой, или Кишиневом и Москвой. «Проявления этой конфронтации мы ежедневно видим в событиях двусторонней повестки дня. Все началось еще давно. Некоторые говорят, что вот, началось, потому что Кишинев хочет внести в повестку дня Генеральной ассамблеи ООН вопрос о выводе российских войск с территории Республики Молдова. Но это началось тогда, когда Плахотнюк заявил на Совете Социнтерна о необходимости этой меры, когда были выдворены из страны российские дипломаты и др.», — добавил аналитик.

Кристина Пендя