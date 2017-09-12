Три признака того, что власть и президентура готовятся к масштабной политической войне

Несмотря на то, что многие говорят, что до сих пор противостояние между президентурой и правящей властью было инсценированым, в последнее время появилось все больше признаков того, что эти два лагеря готовятся к масштабной политической войне. О трех таких признаках я расскажу в этой своей статье.

Признак первый. Появляются все больше косвенных подтверждений тому факту, что правящая власть этой осенью снова внесет изменения в избирательное законодательство, а именно – второй тур голосования по одномандатным округам. Таким образом, социалистам будет нанесен очень серьезный удар, потому что до сих пор считалось, что они получат большинство мандатов по одномандатным округам.

При вводе второго тура их шансы существенно сократятся. На самом деле, таким образом социалисты будут лишены любых шансов получить парламентское большинство самостоятельно. Не думаю, что кто-то сможет еще сказать, что речь идет о новой игре власти с Игорем Додоном. Кто согласится на игру, которая практически лишает его шансов на власть? Более того, вскоре наверняка последует ответный шаг со стороны президента и социалистов. А это уже будет не что иное как настоящая политическая война.

Второй признак. Из лагеря правящей власти все чаще просачивается информация о том, что в свете недавнего доклада Альянса по защите демократии, существующего при поддержке частично финансируемого правительством США центра German Marshall Fund (GMF), в котором говорится о вмешательстве России в избирательные процессы в 27 государствах, в том числе и Молдовы, могут быть аннулированы результаты президентских выборов 2016 года, вследствие которых Игорь Додон стал президентом Республики Молдова.

Кажется, что не так, когда речь идет о политической игре, потому что нереально, чтобы социалисты и сам Додон согласились с отстранением президента только лишь в угоду кому-то. Скорее всего, глава государства выступит с ответными мерами, а это также станет самой настоящей политической войной.

Признак третий. Близкие к правящей партии люди все чаще говорят о процедуре объявления импичмента президенту, которую могут инициировать на основании проблем с участием наших военных в учениях, в связи с последними событиями в молдавско-российских отношениях, а также на основании событий, связанных с Приднестровьем.

Не думаю, что глава государства и социалисты будут просто стоять, и смотреть как рушатся все их достижения, и испаряются все их перспективы на будущее. Любая политическая игра имеет свои границы, здесь, похоже, все границы уже нарушены. Вывод тот же – быть настоящей политической войне.

И в заключение, еще один аргумент: нынешняя власть никогда не вступала в длительные партнерские отношения, а все ее партнеры в определенный момент были «уничтожены». Так произошло с ЛДПМ и ЛП.

Даже если допустить, что до сих пор власть и социалисты с Додоном имели определенные договоренности, то теперь, видимо, пришло время превратить союзника во врага, и сделать все возможное, чтобы его уничтожить. Только вот Игорь Додон и социалисты намного сильнее, нежели ЛДПМ и ЛП. Поэтому, мы еще посмотрим, чем закончится эта новая политическая война, признаки которой все очевидней день ото дня.

Игорь Волницки