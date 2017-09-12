Журавский: от Филата к Плахотнюку. Почем обходятся Демпартии депутаты парламентской фракции

Семейное предприятие Журавских – национальный олимпийский и спортивный комитет - получил начиная с 2012 года 41 миллион 428 тысяч 300 лей бюджетных средств и миллионы долларов от Международного олимпийского комитета на развитие олимпийских видов спорта. Главное, чем отметились наши спортсмены на прошедших олимпиадах, - многочисленные допинг-скандалы.

В четверг, 14 сентября, состоится первое заседание комиссии общественного контроля при президенте Молдовы, на котором будет заслушан отчет о расходовании бюджетных средств, полученных в течение последних пяти лет национальным олимпийским и спортивным комитетом, которым руководит депутат ДПМ Николай Журавский.

Денег было выделено за этот период немало, рассказал «Молдавским ведомостям» председатель комиссии общественного контроля Федор Гелич. По данным министерства финансов, затребованным комиссией, НОСК РМ с 2012 года получил 41, 428 миллиона лей.

В частности, в 2012 году, при премьере Владе Филате, он получил 7,228 миллиона, из которых три миллиона - для ремонта офиса; в 2014-м, во времена премьерства Лянкэ, – 6,2 миллиона для подготовки к участию в зимней Олимпиаде в Сочи; в 2015 –12,2 миллиона для участия в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, в прошлом году – 7,8 миллиона. Значительные средства выделены и на нынешний год.

Помимо этого, каждый год МОК выделял нашей стране миллионы долларов.

«Попытки некоторых депутатов и неправительственных организаций выяснить, на что были потрачены огромные средства, успеха не имели - все тщательно скрывалось руководством НОСК во главе с Николаем Журавским, - рассказал Федор Гелич. - Известно, однако, что в НОСК не покладая рук трудятся жена Журавского и ее сестра, обе получают по 18 тысяч лей зарплаты, а последняя еще и съездила в Бразилию за наш счет».

Можно очень четко проследить то, как росли доходы Журавского по мере развития его контактов с политиками Владом Филатом, Юрием Лянкэ и Владом Плахотнюком. При этом от старых контактов он избавлялся, обретая новые, более выгодные. Политическая лояльность Журавского Плахотнюку сегодня оплачивается из средств налогоплательщиков.

Издание Аnticoruptie.md сообщало, что манна небесная в виде огромных финансовых вливаний в НОСК пролилась на Журавского после того, как он в 2011 году стал депутатом по списку ЛДПМ. В конце июля 2015 года, в ходе переговоров о создании нового правящего альянса, Журавский вышел из ЛДПМ и присоединился к Европейской народной партии, возглавляемой Юрием Лянкэ.В апреле этого года он стал членом фракции ДПМ.

Известно, что в 2014 году Журавский задекларировал депутатскую зарплату в сумме свыше 155 тысяч лей и еще около 250 600 лей пенсии и пособий, включая пособие за орден Республики. Его жена Лучия Журавская заработала тогда в НОСК более 172 000 лей и еще свыше 175 000 лей в качестве управляющей компанией «Luxomod» ООО, учредителем которой является. Фирма торгует одеждой, обувью, кожгалантереей, представляет нескольких итальянских брендов. Она была еще и учредителем совместного предприятия «Sport-Time» ООО, специализирующегося на рекламе, в которой ей принадлежит 30-процентная доля. Сам Журавский - основатель спортивного клуба по гребле на байдарках и каное «Olimp-Juravschi» ООО и обладатель паев в трех других фирмах: «Satul Olimpic» АО (спортивные базы отдыха и торговля снаряжением), «Canu» ООО «Treipart-Grup» ООО (торговля строительным лесом и другими стройматериалами).

Отметим, что в 2006-2014 годах Журавский умудрился скупить 87 участков сельхозземель, еще шесть достались ему по наследству в начале 2015 года. Весь этот бизнес, разумеется, требовал политической крыши. И ее охотно предоставляли.

В феврале 2014 года генпрокуратура открыла против депутата уголовное дело на основе акта национальной комиссии по неподкупности: Журавский не все указал в декларации о доходах за 2012 год. Спустя несколько месяцев дело закрыли за отсутствием состава преступления.

В том же 2014 году репортеры «Jurnal TV» сняли депутата говорящим по телефону с корпусом, отделанным кожей аллигатора. Рыночная стоимость такой вещицы - около пять тысяч евро. «Этот телефон год назад подарили мне коллеги по спортшколе, это простая модель, без наворотов», - объяснил Журавский.

Известно, что в 2015 году НОСК заключил контракты о закупках на сумму свыше полумиллиона лей с отечественными туристическими компаниями на предоставление услуг авиаперевозок, на поставки спортивного оборудования на сумму свыше одного миллиона лей, на поставку пищевых добавок на такую же сумму, а также на оказание услуг питания и размещения в комплексе «La Popas» у села Моловата-Ноуэ Дубоссарского района.

Журавский приглашен в комиссию для отчета о своей деятельности в МОСК. Приглашены также известные спортсмены, сообщил Федор Гелич.Это второй вопрос повестки дня заседания. Первый - расследование «кражи века» в банковской системе Молдовы, информацию по которой представит эксперт Михаил Пойсик.