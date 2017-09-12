Переговоры по Приднестровью: патовая ситуация недопустима

Во время рабочего визита в столицу Российской Федерации глава внешнеполитического ведомства Приднестровья встретился с российскими дипломатами и обсудил ситуацию в переговорном процессе по молдо-приднестровскому урегулированию

Патовая ситуация в международном переговорном процессе является недопустимой. Такое мнение было выражено в рамках встречи в МИД РФ главы внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталия Игнатьева и посла по особым поручениям МИД России Сергея Губарева, сообщает МИД Приднестровья.

В дискуссии также принял участие заместитель директора Второго департамента стран СНГ МИД РФ Виталий Тряпицын.

В беседе особое внимание было уделено некоторым итогам прошедших в течение последних недель встреч представителей по политическим вопросам сторон, а также визита в Приднестровье спецпредставителя действующего председателя ОБСЕ Вольфа Дитриха Хайма.

"Собеседники выразили надежду, что Австрия за оставшийся период своего Председательства в ОБСЕ найдет возможности для пересмотра ошибочных подходов к организации переговорного процесса, за девять месяцев не принесших никаких существенных результатов в активизации диалога на всех уровнях", — отметили в МИДе.

В завершении беседы стороны подтвердили готовность поддерживать постоянную коммуникацию по всем актуальным вопросам сотрудничества.

Ирина Ляхова