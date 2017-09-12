Досрочные выборы в парламент Молдовы – миф или реальность: ситуацию комментирует политолог Сергей Назария

В результате обострения отношений между президентом с одной стороны и парламентом и правительством с другой возрастает вероятность проведения досрочных парламентских выборов в Молдове, сообщил в понедельник корреспонденту Sputnik доктор политологии Сергей Назария.

"Если Игорь Додон будет блокировать промульгацию законов, принятых парламентом, и, если между президентом и кабмином углубится недопонимание, не исключена попытка правящей коалиции сместить главу государства через референдум, как это предусмотрено законом", — отметил Назария.

По его словам, если эта попытка провалится, то президент, в свою очередь, может запустить процессы, которые будут в состоянии привести к отставке правительства и роспуску парламента.

"Но все это — гипотетический сценарий, так как попытки отправить президента в отставку усугубят протестные настроения, и правящая коалиция понимает, что у нее нет шансов на благостный исход", — сказал Назария.

Конфликт между президентом и правительство вышел на новый виток после ситуации вокруг участия молдавских военных в международных учениях "Быстрый трезубец" на Украине. Глава государства высказался категорически против, тогда как кабмин распорядился все-таки отправить военнослужащих на это мероприятие.

Очередные выборы в парламент намечены на осень 2018 года.