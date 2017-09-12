Стурза публично извинился перед Шором за свою ошибку

Бывший премьер Ион Стурза принес публичные извинения в соцсетях орхейскому примару Илану Шору - фигуранту дела о краже миллиарда. По словам Стурзы, Шор украл не 6,5, а 15 миллиардов лей.

«Приношу извинения моему "другу" Шору. Я его публично оскорбил! Я заявил, что он украл лишь 6,5 миллиарда лей, но НБМ поправляет меня и уточняет. У «Banca Socială» имеется на руках решение о взыскании 12 миллиардов лей. Два года назад КБ Banca Socială АО подал иски на ООО Caritas Group, ООО Voximar-Com” SRL. Согласно информации, представленной КБ Banca Socială АО, находящегося в процессе ликвидации, финучреждение уже имеет четыре окончательных решения суда о взыскании с ООО Caritas Group и трех других компаний, входящих в группу, известную как группа Шора, общей задолженности на сумму более 12 миллиардов лей. Гражданский иск против ООО Voximar-Com на сумму около 3 миллиардов лей находится в производстве апелляционной инстанции.

Следовательно, общая сумма, "подрезанная" группой Шора", составляет 15 миллиардов лей. Это не мои домыслы, это заявляет национальный банк Молдовы! И у нас нет причин ему не верить, как и тому, что все законные иски находятся в производстве.

Нужно сказать спасибо НБМ за транспарентность. Публичное давление возымело эффект; мы узнали, наконец, как много нам, молдаванам, должен на данный момент Шор!

Запомните: нам, молдаванам! Кража была покрыта из бюджета. Давай, "власть", работай! Верни миллиарды, не возражай нам по телевизору.

P.S. Да, и Кишиневский международный аэропорт, "подаренный" щедрыми молдаванами.

Курица - это кража, а миллиард - статистика!».