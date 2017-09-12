Прощай, Европа! Киртоакэ увидит Страсбург не раньше, чем через десять лет

В понедельник, 11 сентября, Буюканское отделение суда муниципия Кишинёв продлило ещё на 30 дней действие ордера на домашний арест, выданного в отношении отстранённого от должности генпримара Кишинёва Дорина Киртоакэ. Это решение суд принял на основании запроса антикоррупционных прокуроров. В то же время, суд решил отклонить прошение адвокатов градоначальника разрешить ему пересечь границу Республики Молдова и принять участие в заседании Конгресса местных и региональных властей Совета Европы в качестве избранного вице-председателя Палаты регионов в рамках этого Конгресса.

После оглашения судом своего решения прокурор Думитру Робу сообщил, что основания, по причине которых ранее были поданы запросы о продлении домашнего ареста, сохранили свою актуальность. По его словам, по-прежнему сохраняются угроза в виде оказания влияния на рассмотрение уголовного дела в суде и угроза совершения новых правонарушений. Не снизился и риск того, что подозреваемый уйдёт от ответственности. „Таким образом, применение более мягкой меры мы считаем несвоевременным. Ответчик может убедить свидетелей изменить свои показания”, - пояснил Думитру Робу.

Адвокат отстранённого от должности примара Георге Малик заявил, что убедительные доказательства по этому делу пока так и не были представлены, имеются лишь заявления прокурора. По словам Георге Малика, отклонение прошения об участии Дорина Киртоакэ в заседании Конгресса местных и региональных властей Совета Европы негативно отразится на имидже Республики Молдова.

Дорин Киртоакэ был задержан 25 мая по делу о платных парковках. Спустя два дня он был помещён под домашний арест, где и пребывает до настоящего времени. Столичный градоначальник обвиняется в пассивной коррупции, согласии принять и получении через посредника не положенного ему имущества за выполнение / ускорение выполнения некоторых действий. 21 июля прокуроры направили содержащее обвинения уголовное дело в суд. Дорин Киртоакэ заявляет о своей невиновности.