Виктор Чобану: Ущерб от банковского мошенничества можно оценить в 52 миллиарда леев

Совокупный ущерб от банковского мошенничества, имевшего место в Республике Молдова, можно оценить в 52 миллиарда леев. Об этом заявил экономический аналитик Виктор Чобану в эфире передачи „Ora expertizei” на телеканале Jurnal TV, передаёт IPN.

„13 миллиардов леев, они были покрыты 14-ю миллиардами, ещё 14 миллиардов были возложены на плечи граждан в качестве государственного долга в рамках бюджета, с процентами – плюс 11 миллиардов, и вот мы имеем 52 миллиарда леев, которые по курсу, который действовал к моменту мошенничества, приблизительно составляют не один, а почти четыре миллиарда в иностранной валюте”, - заявил аналитик.

Виктор Чобану утверждает, что на момент совершения кражи из банковской системы эта сумма была равна двум бюджетам страны и более чем половине её валового внутреннего продукта.

Бывший министр финансов Вячеслав Негруца считает, что подлинное расследование „кражи миллиарда” ещё не началось и начнётся лишь тогда, когда следственные органы будут учитывать отчёт Kroll и синхронизировать свои шаги с действиями, предпринимаемыми в политической сфере. „Потому что видна идеальная синхронизация между политическими решениями, изменениями в законодательстве, созданием коридора, чтобы затем средства, в том числе из Национального банка, были выведены под „предлогом” оказания помощи тем вкладчикам, которые должны были получить свои деньги в трёх банках – Banca de Economii, Unibank и Banca Socială ”- отметил экс-министр.