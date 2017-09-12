Юлиан Кифу: Участие в военных учениях совместимо с нейтралитетом

Участие в военных учениях и подготовка Национальной армии совместимы с нейтралитетом Республики Молдова. Такое заявление сделал директор Центра по предотвращению и раннему предупреждению конфликтов Юлиан Кифу в ходе передачи „Punctul pe Azi” на телеканале TVR Moldova, передаёт IPN.

По мнению аналитика внешней политики, нет никакой несовместимости между статусом нейтрального государства и участием в военных учениях. Напротив, нейтральное государство защищает себя своими силами, не имеет международных союзнических соглашений, которые защищали бы его и предусматривали соответствующие обязательства.

Комментируя блокирование президентом Игорем Додоном участия молдавских военнослужащих в военных учениях в Украине, Юлиан Кифу заявил, что президенту и его советникам следовало бы знать, что одна из составляющих полномочий главы государства связана с подготовкой армии к обороне, с безопасностью и с внешней политикой. „В то же время, ему следует знать, что его блокирующие действия лишь толкают его в ту сферу, где, говоря юридическим языком, действия Игоря Додона могут быть квалифицированы как государственная измена и нарушение ряда полномочий, как действия, подпадающие под иные аспекты Уголовного кодекса, из-за которых он может оказаться в не самом выгодном положении”, - сказал Кифу.

„Очевидно, что никто в такие ​​игры не играет. Всем известно, что такую ​​позицию Игорь Додон занимает для того, чтобы чрезмерно, даже вызывающе, культивировать позицию пророссийского президента. Он находится в вечной, непрерывной и не имеющей каких-либо границ кампании, и не только пытается расширить сферу своих полномочий в других областях, но и, одновременно, не особо выполняет те полномочия, которые указаны в Конституции”, - заявил Юлиан Кифу.

По его словам, парламентское большинство и правительство должны выравнять ситуацию и найти нормативно-юридические решения, связанные с Конституционным судом, чтобы поставить Игоря Додона в такие условия, при которых он выполнял бы свои обязанности.