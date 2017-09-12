В борьбу за географические названия Молдовы включится суд

Решение КСТР о недопустимости произношения географических названий по нормам русского языка не имеет под собой правовых оснований.

Координационный совет по телерадиовещанию (КСТР) имеет полномочия по регулированию контента исключительно на государственном языке, а попытки воздействовать на программы, транслирующиеся на языках национальных меньшинств, нарушают действующее законодательство. Решение надзорного органа должно быть отменено судом. Такое мнение в рамках передачи на одном из частных телеканалов высказал доктор права Сергей Мишин, сообщает NOI.md.

Выдача надзорным органом по телерадиовещанию предупреждений в адрес масс-медиа, транслирующих программы не на государственном языке, не входит в его компетенцию. «Координационный совет по телерадиовещанию обязан за орфографией, морфологией и, в целом, правильностью произношения в эфире исключительно того контента, который транслируется на государственном языке. Также в КСТР, видимо, забыли о том, что в статье № 42 Кодекса о телерадиовещании сказано, что надзорный орган обязан отслеживать информационное пространство на языках национальных меньшинств. Тем самым, КСТР, вынося предупреждения в адрес русскоязычных теле- и радиоканалов, явно нарушает законодательство, так как ответственность за какие-либо нарушения в эфирах теле- и радиопрограмм должны нести, в первую очередь, члены надзорного органа», - разъяснил юрист Сергей Мишин.

Политика ряда телеканалов, получивших от КСТР предупреждения, но предпочитающих не доводить дело до суда, вызвала у юриста недоумение. «Многие тел- и радиоканалы боятся оспаривать подобные решения КСТР в силу того, что они осознают полномочия надзорного органа по наложению штрафных санкций за несоблюдение тех или иных постановлений, даже если они идут вразрез с национальными и международными законодательными нормами. Некоторые масс-медиа начинают «увиливать», другие – исправлять нормы произношения в эфире программ собственного производства, но не обращаются в суд для отстаивания собственных интересов. Там должны понимать, что ни в одной стране ни одно государственное учреждение не имеет права на регулирование языка, который не является государственным. А значит, они имеют полное право на оспаривание решения, в данном случае касающегося негосударственного русского языка», - подчеркнул доктор права.

Уточним, что проблема санкционирования теле- и радиоканалов за «неправильное» произношение географических названий населённых пунктов Молдовы вызвала большой резонанс в обществе после того, как в августе сотрудница одного из телеканалов пожаловалась на получение от КСТР очередного предупреждения о «недопустимости» произношения словосочетания «кишинёвские улицы». Представители надзорного органа обязали теле- и радиоканалы произносить географические названия в том виде, в каком они существуют на молдавском языке (например, «Кишинэу» вместо «Кишинёва», «Бэлць» вместо «Бельц», «улицы Кишинэу» вместо «кишинёвских улиц» и т.д. – ред.), в противном случае пригрозив им наложением штрафных санкций.