Молдавский пловец преодолел Гибралтарский пролив

Молдавский спортсмен-любитель Дмитрий Волошин 10 сентября переплыл Гибралтарский пролив протяженностью 18 км. Вместе с ним пролив между Африкой и Европой переплыли два спортсмена из США и Франции

В течение трех дней спортсмены ожидали правильного ветра. И 10 сентября ветер “разрешил” покорить воды Гибралтарского пролива.

Под присмотром врачей и команды спасателей спортсмены провели в воде больше четырех часов. 18 километров - именно столько проплыли спортсмены без остановки. Дмитрию потребовалось 4 часа и 27 минут на преодоление этого расстояния в воде.

Таким образом, результат был зафиксирован представителями Ассоциации покорителей Гибралтара вплавь (ACNEG).

По словам Волошина, он сделал то, к чему очень долго и упорно готовился, проводя многочисленные тренировки. “Переплыв Гибралтарский пролив, я могу сказать одно — нет ничего невозможного”, — поделился впечатлениями Волошин.

На сегодняшний день среди наших соотечественников теперь есть два человека, переплывших Гибралтарский пролив: первым стал Ион Лазаренко, уроженец Молдовы, а ныне гражданин Ирландии, и Дмитрий Волошин, идейный вдохновитель и основатель общественной спортивной организации Sporter.

Гибралтарский пролив соединяет Атлантический океан со Средиземным морем, разделяя Испанию и Марокко. В конце июня Дмитрий Волошин принял участие в заплыве Le Défi de Monte-Cristo, одного из самых известных соревнований по плаванию.

Там Дмитрий проплыл 5 км. Отметим, что заплыв через пролив Гибралтар — это один из этапов на пути вступления в клуб "Семь Океанов" (Oceans Seven). На сегодняшний день в мире есть только 6 человек, которые смогли переплыть необходимые семь проливов: Гибралтарский пролив, Ла-Манш, Северный (Ирландский) пролив, пролив Каталина, пролив Молокаи, пролив Цугару и пролив Кука.