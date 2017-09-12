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Плахотнюк назвал кандидата на пост министра обороны
12.09.2017

По словам лидера Демократической партии, премьер-министр Павел Филип уже сегодня предложит президенту кандидатуру Еуджена Стурзы на пост министра обороны.

Еуджен Стурза - вице-председатель Народно-европейской партии Юрия Лянкэ.

По словам Плахотнюка, демократы рассматривали на эту должность семерых кандидатов, трое из которых женщины. 

"В итоге, в результате консультаций с коллегами по партии и коалиции был избран кандидат, который сможет модернизировать Национальную армию" - заявил глава ДПМ.

Также, лидер демократов заявил, что кандидатура господина Стурзы не подлежит обсуждению. 

"В случае если президент отклонит нашу кандидатуру, мы предложим ее снова. Мы не приемлем никаких схем и компромиссов по данному вопросу. У нас есть решение Конституционного суда, согласно которому президент обязан назначить кандидата предложенного повторно, так гласит конституционная норма" - отрезал Влад Плахотнюк.


 
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