Демпартия хочет включить в Конституцию пункт об евроинтеграции

Демократическая партия (ДПМ) сообщила о намерении включить в Конституцию пункт о том, что стратегической ориентацией Молдовы является европейская интеграция. Об этом заявил лидер формирования Владимир Плахотнюк сегодня на брифинге.

«Мы решили внести изменения в Конституцию и четко оговорить, что стратегической ориентацией Молдовы является европейская интеграция. Мы хотим, чтобы весь мир понимал, что курс, которого мы придерживаемся, — это евроинтеграция, а все государственные институты действуют только в этом направлении, вне зависимости от чьих-то интересов или политических изменений, которые могут произойти в будущем», — заявил Плахотнюк.

Лидер Демпартии подчеркнул, что эта инициатива основывается на решении Конституционного суда от 9 сентября 2014 года. Тогда инстанция провозгласила, что ориентация на европейские демократические ценности — это определяющий элемент конституционной идентичности Республики Молдова.

Напомним, в 2014 году Конституционный суд отклонил обращение депутатов-коммунистов, которые потребовали признать неконституционным Соглашение об Ассоциации ЕС-РМ. В заключении судьи обратили внимание на тот факт, что устремления Республики Молдова установить с европейскими странами отношения в политической, экономической, культурной и других сферах, представляющих совместный интерес, а также ориентация на европейские демократические ценности были закреплены в Декларации независимости Молдовы.

«Как следствие, ратификация и внедрение Соглашения об Ассоциации приведет к тому, что Республика Молдова и страны-члены ЕС разделят такие общие ценности и принципы, как демократия, верховенство закона, соблюдение прав человека, рыночная экономика и устойчивое развитие», — отмечается в решении КС от 9 сентября 2014 года.